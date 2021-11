Die Kunst – und die Kunst des Lebens

Mit einem kleinen Skandal begann in den 1950er-Jahren die Geschichte der Künstlergruppe Burgenland: Nachdem Wolfgang Baminger, Rudolf Kedl, Karl Prantl und Feri Zotter in der Orangerie im Eisenstädter Schlosspark mit abstrakten Bildern und Skulpturen für Aufregung gesorgt hatten, wurden die als „hässlich“ verrissenen Werke später doch als Kunst erkannt. Ihre Schöpfer machten allesamt ihren Weg – und ebneten den Weg für Neues. Diese Wege führten unter anderem ins Künstlerdorf Neumarkt an der Raab und zum Bildhauer-Symposium in den Steinbruch St. Margarethen.

Nicht nur international galt das Burgenland seit jeher als Anziehungspunkt für Künstlerinnen und Künstler aller Sparten. Gerade die Bündelung der kreativen Kräfte brachte immer wieder auch frischen Wind. Die Kunst an sich und die Kunst des Lebens wusste man vor allem auch in den „alternativen“ Zentren wie Cselley Mühle, OHO und KUGA auf unnachahmliche Weise zu kombinieren.

