Eine Liebeserklärung an Eisenstadt

Mit Kinderaugen vom Oberberg aus betrachtet, wirkte Eisenstadt immer wie eine Weltstadt. Die Wanderung von der „Übungsvolksschule“ der Pädagogischen Akademie (PädAk) zur alten Stadtmauer erschien mir wie eine Weltreise. Es ging vorbei am Schloss Esterházy und dem Haus Joseph Haydns. Keine Ahnung, wer das war, aber der Name wurde von allen – und zwar wirklich allen – Erwachsenen mit Achtung ausgesprochen. Dann standen wir vor dem Pulverturm, der damals noch ein riesiger Mistkübel war, und bestaunten die Kanonenkugeln, die die Türken 1529 in unsere schöne Mauer geschossen hatten. Ich nahm es ihnen nicht übel. Dass sie Eisenstadt einnehmen wollten, fand ich völlig nachvollziehbar. Dass die Osmanen wie später die Kuruzzen von vielen bettelarmen Eisenstädtern nicht gerade feindlich empfangen wurden und die Stadt ohne gröbere Kampfhandlung übergeben wurde, verriet die (Wiener) Geschichtsschreibung nicht.

Wovon wir auch keine Details erfuhren, war, woher der „Wolfgarten“ seinen Namen hat. Und wieso unsere Schule zwischen einer verfallenen Villa (wir nannten sie „Knochenburg“) und einem Mausoleum stand. Vielleicht wollten ja die Lehrer nicht, dass wir uns ein Beispiel am einstigen Hausherren nahmen. Der reiche jüdischen Weinhändler Sandor Wolf galt als Paradebeispiel eines Sturschädls. Entgegen aller damaligen Sitten hatte er eine Christin geheiratet. Das erzürnte den Rabbi, der damals noch großen jüdischen Gemeinde am Unterberg so sehr, dass er schwor, nie wieder über eine Schwelle zu schreiten, die auch ein Sandor Wolf übertreten hatte. Die Eisenstädter schlugen ihm darauf hin einen zweiten Eingang in die Tempelmauer, irgendwie musste er ja hineinkommen.

Wolf wurde 1938 von der Gestapo verhaftet, konnte aber fliehen. Die Kunstsammlung, die er zurücklassen musste, bildete einen Grundstock für das spätere Landesmuseum.

"Warum heißt "Eisenstadt" so? Es gibt hier ja gar kein Eisen? - Macht nix, hier gibt es ja auch keine Stadt." Ein Eisenstadt-Witz nach Stefan Waasner: "Darüber lacht das Burgenland"

Doch davon wussten wir nichts, als wir schon als Gymnasiasten im Waldboden neben der „Knochenburg“ ein verrostetes Stahlfass und darin schönes aber leider kaputtes Porzellan fanden. Das erschien uns als das Normalste der Welt.

Selbst als Teenager hatten wir also noch eine grenzenlose Unbedarftheit Eisenstadt gegenüber. Auch damals noch (es waren mittlerweile die späten Neunziger) hielt ich Eisenstadt für eine Metropole. Meine Freunde – Hornsteiner, Wulkaprodersdorfer und Müllendorfer – wetteiferten, wer denn die bessere Infrastruktur habe („Wir kriegen vielleicht bald einen Adeg!“). Meine Möglichkeiten hingegen schienen unbegrenzt: Ich holte mir erst das neue „Axe Body-Spray“ vom „Schlecker“, dann auf der FuZo vom Eisenwarenhändler König Schrauben für mein Skateboard und setzte mich danach zur „Independence-Day“-Premiere ins Kino. Ein Mann von Welt, dachte sich der Bub.

Sogar beim Bundesheer wurde dieser Eindruck nur verstärkt. Ich saß auf meinem Wachkommandantensessel mit Blick auf die Martin-Kaserne. Ein toller Blick! Fast wöchentlich kamen im Sommer Touristen, die die Kaserne mit dem Schloss verwechselt hatten. Das passierte so oft, dass ich mich einzulesen begann: Gebaut aus Angst vor einer erneuten Revolution wie 1848, wurden die projektierten Kosten kriminellst überschritten. Aber 1859 war die damalige Kadettenschule fertig. Sie dürfte den berühmtesten Schüler, Robert Musil, so traumatisiert haben, dass er ein schrecklich langweiliges Buch darüber schrieb.

Seinen „Zögling Törleß“ sollte ich erst auf der Uni schätzen lernen. Ich kam damals nur noch selten nach Eisenstadt. Der Vergleich mit der Großstadt Wien hatte dann doch Eisenstadts Kleinstadtcharakter offenbart.

Gleichzeitig begann meine Heimat sich zu verändern. Das blühende Nachtleben schlief langsam ein, Mendez, Palham, Schoko, Route 66, Manhattan, Secret Garden, Baustein, Fennes – alle schlossen ihre Pforten. Gleichzeitig schossen diese komischen Schuhschachtel-förmigen Häuser aus einstigen Wiesen, Waldrändern, Äckern und Weingärten. Ich hatte diese ja zuerst für Werkstätten der „Bewag“ gehalten, aber irgendwem mussten diese gefallen, denn es wurden immer mehr. Ich hörte damals auch zum ersten Mal das Wort „Zuagrasta“. Langsam schien sich Eisenstadt zu einer Landeshauptstadt zu entwickeln. Die Bevölkerungszahl explodierte, als ich 2004 auszog, waren es nur knapp über 10.000 Einwohner, heuer wurden es 15.000. Der Verkehr wuchs ebenso, was leider nicht wächst, sind die Schienen, die bleiben in Wulkaprodersdorf, wo sie der Kaiser einst haben wollte. Sie sollten in die organische Landeshauptstadt Ödenburg führen. 1925 wurde Eisenstadt ja „nur“ zum Sitz der Landesregierung, in der Landesverfassung wurde sie erst 1981 zur Landeshauptstadt. Haben wir vielleicht bis dahin gehofft, dass Ungarn „den Burgenländern Ödenburg zurückgibt“, wie wir damals im Rausch gern gegrölt haben?

Man merkt: Das Burgenland hat seine Landeshauptstadt gefunden, die Landeshauptstadt sucht sich selbst aber noch. Wo sie sich wohl nicht finden wird, ist im leeren Haydn-Kino, der geschlossenen Pädak, der Ruine Lindenstadion und der Beton-Peripherie. In den großartigen Heurigen St. Georgens und Kleinhöfleins, dem jüdischen Erbe des Unterbergs, den bezaubernden Gasserln des Oberbergs, den coolen neuen Lokalen der Innenstadt und dem zeitlosen Schlosspark aber ganz sicher.

Die Eisenstädter helfen sicher gerne beim Suchen. Jedes ihrer Herzen ist ein Kompass.