Wenn am morgigen Freitag im Zeichen der fünf olympischen Ringe die Sommerspiele in Tokio eröffnet werden, sind die burgenländischen Hoffnungsträger auf Top-Platzierungen wieder einmal die Segler. Es kommt nicht von ungefähr, dass diese Tradition im östlichsten Bundesland seit Jahrzehnten so hochgehalten wird. Der Neusiedler See samt der an seinen Ufern beheimateten Clubs war und ist schließlich eine beliebte Segel-Brutstätte für den gesamten östlichen Raum Österreichs.

Auch Wolfgang Mayrhofer kann ein Lied davon singen. Der heute 63-jährige Professor an der Wirtschaftsuni Wien ist der erste olympische Medaillengewinner des Burgenlands überhaupt, auch wenn er sich selbst schmunzelnd als „einen südostösterreichischen Bastard“ bezeichnet. Geboren in Klagenfurt, wuchs der halbe Steirer in Wien auf. Vor allem die sportliche Heimat des Segelfreaks sollte aber schließlich Neusiedl am See und der dort ansässige Union Yachtclub werden. Nach wie vor ist der ehemalige Vizepräsident und Referent für Spitzensport (2012 bis 2017) im Österreichischen Segelverband direkt am See aktiv, wo er als nunmehr einfaches Präsidiumsmitglied den Bereich der Internationalen Angelegenheiten abdeckt, selbst noch freizeitmäßig ins Boot steigt oder das pannonische Flair im Ferienhaus in Weiden genießt.

Jetzt bestellen! BVZ EDITION Geschichte "100 Jahre Burgenland"

Zuletzt war Mayrhofer auch bei der Olympia-Verabschiedung der rot-weiß-roten Delegation im Segelzentrum Neusiedl vor Ort dabei. Es sind diese Momente, in denen dann auch die Erinnerungen an jene Spiele hochkommen, die vor 41 Jahren über die Bühne gingen. Als sich der damals blutjunge 22-Jährige kurz vor Olympia-Beginn sein Ticket sichern konnte und mit der Erwartung eines Platzes zwischen 7 und 15 nach Tallinn reiste, wo die Segelbewerbe – fast 900 Kilometer von Moskau entfernt – stattfanden.

Und als aufgrund des Einmarschs sowjetischer Truppen in Afghanistan ab Dezember 1979 im Sommer 1980 schließlich 42 Länder (unter anderem die USA und Deutschland) die Spiele boykottierten. Mayrhofer aber konnte dort punktgenau eine bärenstarke Leistung abrufen, gewann hinter dem finnischen Überraschungs-Olympiasieger Esko Rechardt ebenfalls völlig überraschend Silber und krallte sich so die erste Medaille als burgenländischer Vertreter. „Manchmal, wenn ich Bilder von damals sehe, denke ich mir: War das wirklich ich? Wenn die Spiele von damals zur Sprache kommen, tauchen die Erinnerungen aber natürlich wieder stark auf.“

„Manchmal, wenn ich Bilder von damals sehe, denke ich mir: War das wirklich ich?“ Trotz guter Erinnerung an die Olympischen Spiele 1980 lebt Wolfgang Mayrhofer nicht ständig in der Vergangenheit

Dass aufgrund des Olympia-Boykotts damals nicht alle Nationen am Start waren, schmälerte die Emotionen der Medaille gar nicht. „Damals starten sechs, sieben Favoriten. Die blieben alle hinter mir. Es war also nicht so, dass wir nur zu dritt ein bisschen im Kreis herumgesegelt sind.“ Mayrhofer musste über sich hinauswachsen, um das zu schaffen, was er selbst gar nicht erwartet hätte. „Wenn es beim Segeln einmal richtig gut läuft, kannst du auch locker sportlich eineinhalb Klassen überspringen. An sich hätte ich mich selbst zwischen Platz 6 und 10 erwartet.“

Es kam anders. Am Ende war Silber der sportliche Lohn. „Die größeren Favoriten haben sich zum Teil selbst rausgekickt, die anderen hielten wir in Schach.“ Dass es beim sensationell laufenden Olympia-Finn-Bewerb nicht Gold wurde, lag laut dem WU-Professor übrigens unter anderem auch an seinem Gewicht. „Mir fehlten in dieser Bootsklasse rund zehn bis zwölf Kilo, das hat mir in diesem Fall letztlich auch in Bezug auf Platz eins das Genick gebrochen. Bei Leichtwind war ich generell unter den Top-Fünf – nur hast du eben nicht eine ganze Regatta lang Leichtwind.“ Sei‘s drum.

Wolfgang Mayrhofer schaffte den Sprung aufs Podium, wo er im Rahmen der Siegerehrung dann als Protest gegen den Truppen-Einmarsch der Sowjetunion mit schwarzem Trauerflor erschien, den er vor Ort selbst anfertigte, an der Security vorbeischmuggelte und anlegte. Gerne gesehen waren solche Aktionen von den Offiziellen klarerweise nicht, also war entsprechende Kreativität notwendig.

Es zählt primär einmal die persönliche Ebene

Dass die Freude über olympisches Silber oder gar die Wertigkeit dieses Erfolgs aufgrund des Boykotts anderer Länder gelitten hätte, sei übrigens nicht der Fall. Man müsse hier die globale sowie nationale von der persönlichen Ebene unterscheiden. „Als Sportler bereitest du dich selbst jahrelang auf so ein Ereignis vor und versuchst dann bestmöglich abzuschneiden.“

So gesehen geht es dann doch primär um die eigene Leistung, oder auf das Segeln umgemünzt: „Boot, Wasser, Wind. Das ist nach wie vor das Thema, um das es eigentlich für alle geht.“

Um diese Basis wird sich auch nun bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio alles drehen, auch wenn sich im Vergleich zu 1980 bei den Rahmenbedingungen trotzdem sehr viel geändert hat, wie Mayrhofer weiß: „Wir waren damals drei Teams und Hubert Raudaschl zog die ganze Aufmerksamkeit auf sich.“ Da konnte der 22-Jährige unter anderem mit seinem damaligen Sparringpartner und persönlichen Betreuer Herbert Houf – aktueller Präsident des Österreichischen Segelverbands – in einer „eigenen kleinen Bubble“ sein Ding machen. „Das war super. Viel los war um uns herum nicht.“ Speziell auf Betreuerseite hat sich in den vier Jahrzehnten extrem viel getan.

In dieser Hinsicht ist Olympia 1980 mit Olympia 2021 bis auf die Wertigkeit des Events und den Stellenwert der fünf Ringe nicht mehr zu vergleichen, denn: „Massage, Physio, Ernährung, Wetter – das alles ist ein ganz anderes Niveau. Der Segelsport hat hier schon eine extreme Professionalisierung durchlebt.“

Im Rahmen der Olympischen Spiele werden die beiden burgenländischen Boote Zajac/Matz und Frank/Abicht ab nächster Woche um Edelmetall kämpfen. Wie der Silbermedaillengewinner von 1980 die Chancen dieser rot-goldenen Segel-Generation für die Regatta im Olympia-Revier vor Enoshima einschätzt? „Sie gehören nicht zum engsten Favoritenkreis, sind aber nicht außer Reichweite. Es kann alles zusammenlaufen – und dann ist alles möglich.“

Diese Einschätzung macht Zuversicht. Wolfgang Mayrhofer selbst weiß schließlich nur zu gut, wovon er da spricht.