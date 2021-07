Es ist gar nicht so leicht, sich in die Zeit der ersten Landtagswahl hineinzuversetzen. Im Juni 1922 hatte das Burgenland gerade erst seine organische Hauptstadt verloren. Ödenburg hatte sich für einen Verbleib bei Ungarn entschieden, das Burgenland stand nun ohne seine Städte und damit auch ohne seine intellektuellen Zentren da. Die Bevölkerung bestand mehrheitlich aus verarmten Bauern, Ortschaften, in denen viele Menschen kein Deutsch sprach und Gegenden wie dem Seewinkel, die schwer zugänglich waren.

Der Name „Burgenland“ war eben erst erfunden worden – interessanterweise gegen den Wunsch des späteren Landeshauptmannes Alfred Walheim – der Glaube an das junge Land musste dementsprechend erst wachsen. Die junge Republik, in die das junge Burgenland aus einer Laune der Weltkriegs-Siegermächte hineingerutscht war, hatte bereits ein schweres Image-Problem. Großdeutsch und viele Sozialdemokraten waren für den Anschluss an Deutschland. Und dazu kam dann auch noch ein Polit-Streit.

Fehlstart in die Demokratiegeschichte

Der erste Landesverwalter des Burgenlandes, Robert Davy, hatte am 5. März 1922 an den Wiener Beamten Alfred Rausnitz übergeben. Mit der Konstituierung des burgenländischen Landtages am 15. Juli 1922 wurde Rausnitz zum Landeshauptmann eines Landes, das der Wiener nur wenig verstand. Schon bei der Landnahme des Burgenlandes 1921 hatte er nicht gerade geglänzt, danach wollte er Wr. Neustadt zur Landeshauptstadt ernennen und stellte sich letztendlich in der „Piringsdorfer Affäre“, bei der ein berüchtigter Esterházy-Förster einen Piringsdorfer Bauern erschoss, auch noch gegen die Dorfbevölkerung. Das war zu viel, Rausnitz musste gehen.

Inmitten dieser Wirren fand nun die erste demokratische Wahl im Burgenland statt (in Ungarn hatte es noch kein allgemeines Wahlrecht gegeben). Diese erste Landtagswahl am 18. Juni 1922 hatte ein Patt zwischen Sozialdemokraten (SDAP) und Christlich-Sozialen (CS) gebracht, wodurch die drittplatzierte Großdeutsche Volkspartei (GDVP) zum Königsmacher wurde. Politisch eigentlich den Christlich-Sozialen näher stehend, trennte sie die damals akute Streitfrage, der Einfluss der katholischen Kirche auf das Schulwesen. So kam es zu einem Abkommen zwischen Sozialdemokraten und Großdeutschen und der Soproner Mittelschullehrer Alfred Walheim wurde der erste demokratisch gewählte Landeshauptmann des Burgenlandes. Diese politische Zusammensetzung war natürlich nicht sehr stabil, in den folgenden 12 Jahren wurde die Regierung elfmal umgebaut.

Die in sich zerstrittene GDVP verlor fast alle Stimmen, Walheim und viele andere schlossen sich dem Landbund an. Für die CS wurde der Mattersburger Jurist Josef Rauhofer und danach der Neudörfler Anton Schreiner Landeshauptmann. Sein Schicksal zeigt, wie aufgeladen die Stimmung im damals bettelarmen Burgenland war: Als er einen Rohrbacher Arbeiter aus seiner Ziegelfabrik entließ, wurde er aus Rache von dessen Bruder erschossen.

Zwangspause für Land und Demokratie

Diese aufgeheizte Stimmung war ein perfekter Nährboden für gefährliche, radikale Entwicklungen. SDAP und CS begannen nach den tödlichen Schüssen von Schattendorf ihre militärischen Arme aufzurüsten. Die kroatische, ungarische, jüdische und Roma-Volksgruppe (gemeinsam machten sie fast 25 Prozent der Bevölkerung aus!) teilte sich politisch auf SDAP im Norden und CS im Landessüden auf. Die deutsche Volksgruppe hingegen befiel bald der braune Virus: Bei der Landtagswahl 1930 hatten in 52 Gemeinden nur 983 Wähler die NSDAP gewählt, bei der Gemeinderatswahl nur sechs Monate später stimmten bereits in sieben Gemeinden über 1.600 Stimmberechtigte für die „Hitlerbewegung“. In Mönchhof stellte sie sogar den Bürgermeister.

Nach der Abschaffung der Demokratie durch die Bundesregierung von Engelbert Dollfuß, war die burgenländische Sozialdemokratie mit Ausnahme weniger Gemeinden in einer Schockstarre. Die Nationalsozialisten verübten weiter Gewaltakte, die in der Besetzung des Landhauses am 11. März 1938 – einen Tag vor dem eigentlichen Anschluss – gipfeln sollten.

Neue Republik, neuer Farbwechsel

Nach der Wiederherstellung des Burgenlandes nach Kriegsende, erzielte die ÖVP bei den ersten Wahlen der 2. Republik 1945 und 1949 absolute Mehrheiten. Die Landeshauptleute sind Lorenz Karall, der in der 1. Republik mit einer Kroatenpartei kandidiert hatte, und Johann Wagner, der (bis 2019) einzige Landeshautmann aus dem Südburgenland. 1964 passiert dann etwas in der 2. Republik noch nie Dagewesenes. Hans Bögl (SPÖ) setzt auf das Thema Arbeitsplätze und einen Anti-Esterházy-Kurs. Er kritisiert in der Parteizeitung BF, dass „fast ein Fünftel des Bodens einem einzigen ungarischen Aristokraten, Fürst Paul Esterházy, gehört“ und schließt, die Burgenländer „wollen weder Otto Habsburg in Österreich, noch Esterházy im Burgenland“. ÖVP-Landeshauptmann Josef Lentsch hingegen kann aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht wahlkämpfen. Die ÖVP-Stammwähler – die Bauern – werden immer weniger, die SPÖ-Wählerbasis – die Arbeiter – hingegen mehr. Das Resultat: Die SPÖ gewinnt mit 48 zu 47 Prozent der Stimmen die Wahl, erstmals in der Geschichte der 2. Republik ändert ein Bundesland die Farbe.

Bis heute sollte diese Farbe Rot bleiben, Theodor Kery diese darauf bis 1982 zu einer absoluten Stimmenmehrheit ausbauen. Selbiges gelang bisher nur Hans Niessl 2005 sowie Hans Peter Doskozil 2019.