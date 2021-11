Industrie im Wandel der Zeit

Mitunter schrieb die heimische Industriegeschichte spannende Kapitel, – das Leben des Herbert Felix gab genug Stoff für ein ganzes Buch her, das im Verlag edition lex liszt 12 erstmals in deutscher Übersetzung herausgegeben wurde (Bild auf der gegenüberliegenden Seite).

Erschienen ist die Biographie des Firmengründers der bis heute bekannten (Mattersburger) Marke für Gurkerln, Ketchup und Co. ursprünglich auf Schwedisch. Denn dorthin führte Herbert Felix 1938 die Flucht vor den Nationalsozialisten. Nach dem Krieg und unter schwierigen Voraussetzungen spielte niemand Geringerer als der spätere Bundeskanzler Bruno Kreisky eine wesentliche Rolle in der Geschichte.

Als Felix‘ Cousin und dessen engster Verwandter, der den Holocaust überlebt hatte, vermittelte Kreisky die Gründung einer Tochtergesellschaft im Burgenland; 1961 wurde die Fabrik in Mattersburg eröffnet. Heute ist „Felix Austria“ Teil einer norwegischen Unternehmensgruppe.

„Felix“ fiel damit in die Zeit der ersten großen Industrialisierungswelle im Land, – die Anfänge des jüngsten Bundeslandes Österreichs sahen noch anders aus, dem Burgenland haftete das – teils auch heute noch bediente – Klischee eines Agrarlandes an.

Größte Betriebe im Land: HITIAG und Saniped

Dabei war historisch gesehen das frühere Westungarn nicht nur gewerbereich, es gab auch Industriebetriebe wie etwa Erzeugungsstätten, die an Rohstoffvorkommen anknüpften – zum Beispiel Schwefel-, Kupfer- und Eisenhütten im Bernsteiner Bergland. 1921, beim Anschluss an Österreich, wurden demnach im Burgenland auch 31 Bergbau- und Industriebetriebe, allerdings mit nur wenigen Beschäftigten, gezählt, neun Betriebe gehörten der Textilindustrie an. Die Grenzlage trug auch nicht gerade dazu bei, die industrielle Entwicklung gegenüber den anderen Bundesländern im Sprint aufzuholen.

Erst in den 1960er-Jahren wurde die erwähnte erste Industrialisierungswelle von Land und Gemeinden kräftig angekurbelt – mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze im Land selbst zu schaffen. Die Bekleidungsindustrie dominierte in dieser Zeit eindeutig – zu den wichtigsten Neugründungen zählten etwa Vossen in Jennersdorf oder Triumph mit gleich mehreren Werken. In der Lebensmittelindustrie kamen neben Felix etwa auch Wolf Teigwaren aus Güssing auf, in der Holzindustrie wiederum boten die neugegründeten Neudörfler Büromöbel Anfang der 1970er-Jahre 300 Personen Beschäftigung. Die größten Betriebe, die es aber im Land gab, waren die HITIAG (Hanf-, Jute- und Textilindustrie AG) in Neufeld mit 2.000 und die Saniped-Fußkomfort, ein Zweigwerk der Scholl-Gruppe, in Großpetersdorf mit 1.300 Beschäftigten. Aber auch Stilllegungen blieben nicht aus, wie unter anderem jene der meisten Ziegeleien.

Unterbezahlte Jobs und kein Ende des Pendler-Daseins

Ein Ziel blieb unerreicht: Arbeitsplätze für die Mehrheit der Pendler im Land zu schaffen. Die neuen Jobs waren oft auf ungelernte, meist weibliche Arbeitskräfte ausgerichtet und schlecht bezahlt – die Pendler zog es weiter nach Wien und Niederösterreich. Zur Förderung der Ansiedlung „leistungsfähiger“ Unternehmen gründete das Land schließlich 1973 die „Burgenländische Industrie- und Betriebsansiedlungsgesellschaft m.b.H.“ (BIBAG) – Vorläufer der späteren WiBug beziehungsweise WiBAG und heutigen Wirtschaftsagentur Burgenland. Erst Österreichs EU-Beitritt und die Anerkennung des Burgenlandes als „Ziel-1-Gebiet“ hätten für einen „enormen wirtschaftlichen Aufschwung“ gesorgt, wird auch seitens der Industriellenvereinigung Burgenland betont. Seither seien rund 1,4 Milliarden Euro an Förderungen ausgelöst worden. Diese haben unter anderem den oberösterreichischen Lenzing-Konzern nach Heiligenkreuz gelockt, – das Faserwerk ist mittlerweile der größte Industriebetrieb des Burgenlandes.