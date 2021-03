Es klappert im Burgenland — aber eher nur mehr selten die Mühle am rauschenden Bach wie es in einem Kinderlied heißt, sondern viel öfter von den Dächern. Denn zwischen Mitte März und Mitte April landet der Storch im Burgenland und da die majestätischen Vögel weder pfeifen noch singen können, wird umso mehr geklappert – sei es zur Begrüßung des Partners, zur Verteidigung des Nests oder als Vorspiel zur Paarung.

Eine bis zu 10.000 Kilometer lange Reise

Wenn der Storch im Burgenland ankommt, dann hat er einen etwa 10.000 Kilometer langen Flug hinter sich, der in 100 bis 300 Kilometer langen Tagesetappen zurückgelegt wird. Sein Weg führt ihn dabei über den afrikanischen Graben, die Halbinsel Sinai und den Bosporus – östlich vom Mittelmeer, das quasi bewusst links liegen gelassen wird. Grund dafür ist, dass Störche sogenannte Thermiksegler sind und es deshalb vermeiden, längere Strecken über das Meer zurückzulegen, da dort kaum Thermik auftritt. Dazu benötigen die „burgenländischen Störche“ rund zwei Monate.

Gentleman first. Die Männchen kommen meist zuerst ans Nest und akzeptieren das erstbeste Weibchen, das kommt. Zumeist handelt es sich um die Partnerin der Vorjahre. Peter Wagentristl

Bei den „burgenländischen Störchen“ handelte es sich laut Zählung von Bird-Life Österreich aus dem Jahr 2019 – die Auswertung für 2020 ist noch in Arbeit – um 120 Horstpaare. Das entspricht in etwa einem Drittel des österreichischen Weißstorchbestands, der im Jahr 2019 bei insgesamt rund 375 Horstpaaren lag. Die Paare landen in allen Regionen des Burgenlandes (siehe Infobox) und besetzen dabei auch immer wieder gern dieselben Nester.

Drastischer Rückgang Anfang der 80er-Jahre

Neben den March-Thaya-Auen weist in Österreich das Gebiet des Neusiedler Sees die höchste Storchendichte auf. Die ersten Horste südlich des Sees dürften gegen 1880 in Frauenkirchen und St. Andrä entstanden sein, westlich des Sees erst ab 1910. Bis in die 70er-Jahre nahm der Bestand stetig zu. Laut Bird-Life Austria schrumpfte dieser dann aber von 1978 bis 1991 von 221 auf 105 Brutpaare. Grund waren die massiven Verluste von Wiesen und Feuchtwiesen, die vor allem im Südburgenland und in der Steiermark großflächig in Mais- und andere Äckerflächen umgewandelt wurden. Danach folgte bis zur Jahrtausendwende eine Erholung des burgenländischen Bestandes, wenn auch die Werte der 1970er- Jahre nicht mehr erreicht werden konnten.

Den Wiesenflächen und wiesenähnlichen Flächen verdankt es das Burgenland laut Biologen Josef Fally, Autor des Buchs „Vogelwelt Burgenland“, dass es zu einem Land der Störche geworden ist, denn „Störche brauchen ein Umland, wo sie Nahrung finden.“ So braucht eine Storchenfamilie in etwa 20.000 Quadratmeter Feuchtwiesen zum Überleben, wobei die Störche nicht besonders wählerisch sind, was ihren Speiseplan angeht. Von Insekten und Larven über Regenwürmer und Schnecken bis zu Mäusen und Fröschen und von kleinen Schlangen und Eidechsen über Fische und junge Wasservögel bis zu Heuschrecken landet vieles im etwa 20 Zentimeter langen Schnabel.

Wiesengebiete als Nahrungsflächen. Weißstörche sind typische Bewohner von wiesenreichen Niederungsgebieten mit hohem Nahrungsangebot – bevorzugt in Flusstälern oder großen Feuchtgebieten. Wagentristl/BVZ-Archiv

„Wichtig sind für den Storch auch die Brutplätze, von denen er am liebsten direkt auf die nahegelegenen Nahrungsflächen sieht. Da der Storch im Burgenland ein beliebter Mitbewohner ist, sorgen viele Gemeinden oder Hausbesitzer für die geeigneten Brutplätze. Noch entscheidender sind aber Nahrungsflächen, also Wiesengebiete vorzugsweise direkt am Ortsrand oder on Ortsnähe“, schildert Eva Karner-Ranner von Bird Life Austria. Die größten Populationen gibt es heute in den südburgenländischen Flusstälern wie entlang der Pinka und der Strem, am Neusiedler See und auch im Mittelburgenland.

Am liebsten wird der Horst in maximal eineinhalb bis drei Kilometer Entfernung von den Nahrungsgebieten am höchstmöglichen Punkt in der Umgebung errichtet, um eine freie Sicht und einen freien Anflug zu ermöglichen. Da die Störche während der Brutsaison und im Laufe der Jahre immer weiter an ihrem Nest bauen, kann dieses nach einigen Jahren bis zu zwei Meter Durchmesser, bis zu 2,5 Meter Höhe und ein Gewicht von mehreren hundert Kilo erreichen.

Rust als die Stadt der Störche

Als Burgenlands Stadt der Störche gilt aber unangefochten Rust. Anfang 1960 brüteten dort noch bis zu 40 Storchenpaare, durch den Verlust an Nahrungsflächen nahmen diese Zahlen aber ab. Im Vorjahr beispielsweise gab es 20 Brutpaare, wie Josef Karassowitsch vom Storchenverein weiß. Der 1995 gegründete Verein betreut unter anderem angepachtete Wiesen als Futterplätze für den Storch und kümmert sich um die Pflege der Storchennester. Die Arbeit beginnt bereits Ende Jänner.

Nesterputz. Der Storchenverein Rust um Obmann Josef Karassowitsch (2.v.l.) rückt jedes Jahr zum Putzen der Storchennester aus. Defekte werden dabei durch geflochtene Nester aus heimischen Weinreben ersetzt. Peter Wagentristl

Dann werden aus den Weingärten von Winzern, die den Storchenverein unterstützen, geschnittene Reben für den Nestbau geholt. „Wir bauen den Grundstock, den Rest erledigen die Störche selbst“, schildert Karassowitsch. Dabei transportieren die Storchen-Eltern schon bis zu zwanzig Kilogramm Nistmaterial auf die Dächer und Schornsteine der Freistadt. Für den Grundstock nimmt der Storchenverein nur Welchriesling-Reben, „die sind biegbar und daher am besten geeignet. Mit Rotwein-Reben funktioniert es nicht“, haben Karassowitsch und sein Team den Dreh bereits raus.

Im März werden die Nester dann mit einem Kranwagen auf den Dächern installiert. Störche sind bei ihren Nestern wählerisch: In der Regel setzen sich die Vögel, wenn sie im Frühjahr aus dem Süden zurückkommen, immer ins gleiche Nest — sofern dieses noch ihren Ansprüchen gerecht wird.

Von den 20 Storchenpaaren in Rust brachten im Vorjahr 16 Paare insgesamt 44 Junge zur Welt.