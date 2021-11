Joseph Haydn Konservatorium feiert 50. Geburtstag

Das Burgenland beschenkte sich am 27. Oktober 1971 zu seinem 50. Geburtstag quasi selbst. Gut, das Bundesministerium für Unterricht und Kunst half mit einem Erlass mit, aber insgesamt war die Infrastruktur schon vorhanden, als die „Landes- und Volksmusikschule“ mit einem Festakt zum „Joseph Haydn Konservatorium für Musik und darstellende Kunst des Landes Burgenland“ (kurz: HaydnKons) wurde. Vier besondere Augenpaare waren auf den typischen Matthias-Szauer-Brutalismusbau gerichtet, zwei davon aus der Politik, namentlich die von Landeshauptmann Theodor Kery sowie dem Kulturlandesrat und späteren Bundeskanzler Fred Sinowatz.

Besonders gestrahlt haben wohl die Augen von Franz Schitzhofer, der das HaydnKons und seinen Vorgänger von 1960 bis 1987 leitete, und die von Karl Gradwohl, dem Musikreferenten des Volksbildungswerkes, wo der HaydnKons-Vorgänger angesiedelt war. Letzterer war eigentlich gebürtiger Niederösterreicher, widmete sein gesamtes Wissenschafts-Leben aber dem burgenländischen Volkslied und Volkstanz. Schitzhofers 27-jährige und nur von schwerer Krankheit beendete Leitung sollte wiederum endlich Ruhe in die turbulenten Kinderjahre des HaydnKons bringen.

Turbulente Vergangenheit, große Zukunftshoffnung

Der 1929 in der Hauptstraße 37 gegründete Männergesangsverein „Haydn“ wurde nach der Machtübernahme der Vaterländischen Front 1934 zur Landesmusikschule und nach der Auflösung des Burgenlandes durch die Nazis 1939 zum „Nationalsozialistischen Musikschulwerk des Gaues Niederdonau“. Mit der Befreiung 1945 wurde die Musikschule ins Volksbildungswerk eingegliedert, wo besagter Gradwohl das Musikinspektorat innehatte und Vorbereitungen auf die Umwandlung zum HaydnKons treffen konnte.

Wir wären ein einzigartiger Ort, wo Haydn am Originalplatz mit Originalinstrument gespielt und erlernt werden könnte.“ tibor nemeth, franz steindl über die Akkreditierung

1998 begann sich das HaydnKons inhaltlich zu erneuern, Instrumentalpädagogik und Jazz zogen ein. Auch nach Außen war bald alles neu: Am 9. April 2008 wurde nach einjähriger Bauzeit das neue, generalsanierte Gebäude durch Landeshauptmann Hans Niessl eröffnet. Der zweifelsohne größte Umbau wurde zum 50. Geburtstag des HaydnKons gestartet und ist studienprogrammatischer Natur: Das Haydn-Kons will 2022 als Privathochschule akkreditiert werden und zwei Bachelor- und zwei Mastertitel vergeben können. Eine weite Reise, verrät Tibor Nemeth, der Leiter des Haydn-Kons seit 2017. Gemeinsam mit Geschäftsführer Franz Steindl hat er einen 1.500-seitigen Antrag zur österreichischen Akkreditierungsstelle „Akkreditierung Austria“ geschickt, dieser wird nun von fünf Gutachtern geprüft. Beide sind überzeugt: „Mit der zukünftigen Privathochschule eröffnet sich für das Burgenland eine Riesenchance: Damit würde die Haydn-Privathochschule in Eisenstadt zu dem einzigartigen Ort, wo Haydn an Originalschauplätzen und Originalinstrumenten gespielt und erlernt werden könnte.“