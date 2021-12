Jubiläum zum Nachschlagen: Liebeserklärungen in Wort und Bild

2021 ist zu Ende, aber das Jubiläumsjahr bleibt. Zum einen, weil trotz Pandemie ein würdiges 100-Jahre-Programm über die Bühne gebracht wurde, zum anderen, weil es in den vergangenen zwölf Monaten auch etliche nachhaltige Anstöße und Anfänge gegeben hat.

Die Jubiläums-Ausstellung auf Burg Schlaining etwa wird nicht nur 2022 weiter bestehen, sondern von Burg-Koordinator Norbert Darabos und Co. als „Haus der Geschichte“, also als Dauereinrichtung verankert.

Die burgenländische Geschichte in Bildern hat es zum Jubiläum auch in die Bundeshauptstadt geschafft: In der Wiener Galerie Westlicht steht noch bis 20. Februar das „Grenzland im Fokus“. Eine Schau, für die tief in der im Landesarchiv beheimateten Fotosammlung gegraben wurde. Herausgekommen ist auch das von Evelyn Fertl, Ute Leonhardt und Herbert Brettl herausgegeben Buch mit dem mehrfach passenden Titel „Hundert“. Und der Begleitband zur Ausstellung, herausgegeben von Tanja Stacherl und Christoph Langecker, vereint unter dem Titel „Das Burgenland“ Essays und Porträts ebenso wie weitere bewegende Bilder.

