In der Nähe der Oberwarter Romasiedlung detonierte am 4. Februar kurz vor Mitternacht eine Rohrbombe. Am nächsten Morgen wurden die Leichen von Erwin Horvath, Karl Horvath, Peter Sarközi und Josef Simon entdeckt. Dass sie die Opfer eines rassistischen Anschlags geworden waren, sollte erst einige Tage später bestätigt werden.

Zunächst wurden Hausdurchsuchungen in der Romasiedlung durchgeführt, gingen die Behörden anfangs doch von einer „internen Fehde“ aus. Die Tafel mit der fremdenfeindlichen Aufschrift „Roma zurück nach Indien“, die am Schauplatz des Verbrechens gefunden wurde, zeigte die wahren Hintergründe. Diese Tafel wollten die vier Bewohner der Siedlung entfernen und lösten damit die Sprengfalle des damals noch unbekannten Attentäters Franz Fuchs aus.

Zweite Rohrbombe vor Kindergarten in Stinatz

Die gesamte Bevölkerung war spätestens alarmiert, als am Vormittag des 6. Februar eine weitere Rohrbombe vor dem Kindergarten im 15 Kilometer entfernten Stinatz detonierte. Ganz Österreich stand unter Schock und bald machten die Vorfälle international Schlagzeilen. In Oberwart wurde zu diesem Zeitpunkt bereits der Opfer des Attentats gedacht – ausgehend vom Offenen Haus Oberwart, dem Aktionszentrum, in dem man sich schon damals für die Bewohner der Siedlung eingesetzt hatte. „Noch am selben Abend haben wir Menschen aus der Siedlung, Politik und Behörden eingeladen“, erinnert sich Horst Horvath, heute als Kulturmanager und Geschäftsführer der Roma Volkshochschule Burgenland bekannt.

„Aus dem schwarzen Bühnenvorhang haben wir den Trauerflor für die Ortstafeln gemacht, das Rathaus wurde auf unser Drängen hin beflaggt.“ Zur ersten Trauerkundgebung kamen noch wenige Menschen, das sollte sich ändern. Druck sei auch nötig gewesen, damit das Begräbnis nicht wochentags, sondern an einem Samstag, dem 11. Februar, stattfand. Tausende Menschen kamen, darunter der damalige Bundespräsident Thomas Klestil, Nationalratspräsident Heinz Fischer und Vizekanzler Erhard Busek. Bundeskanzler Franz Vranitzky hatte Tage davor die Siedlung besucht und sich über die Lebenssituation der Roma verwundert gezeigt.

Die Siedlung wurde schließlich nach vielen Verhandlungen saniert. Die Situation der Roma, die nur zwei Jahre vor dem Anschlag als Volksgruppe anerkannt worden waren, rückte in die Öffentlichkeit. Hier beginnt auch eine andere Geschichte, eine der Solidarität. Und sie ist 26 Jahre danach noch nicht zu Ende. Sie erzählt von den zahlreichen Institutionen, die sich für die Volksgruppe einsetzen, von Stefan Horvath, der beim Anschlag seinen Sohn verlor und beschloss, nicht mehr zu schweigen, und sich im Buch „Katzenstreu“ in den Attentäter hineinversetzte; die Geschichte handelt auch von Trauer, Wut und Rückschlägen.

Unermüdliche Stimmen gegen Diskriminierung

„Das Attentat prägt die Menschen heute noch“, sagt Emmerich Gärtner-Horvath, Vorsitzender des Roma-Volksgruppenbeirates. „Aber es hat auch damals schon Menschen gegeben, die solidarisch waren.“

Es kam zur Gründung von neuen Vereinen und Einrichtungen, die der Diskriminierung entgegenwirken. Die Anliegen einer zeitgemäßen Gedenk-Kultur reichen zurück bis zu den Deportationen unter dem Naziregime. Und sie weisen mit Bildungsprojekten in die Zukunft, nicht zuletzt, um Romanes als Sprache ebenso zu erhalten wie die Tradition. Viele Bewohner der Oberwarter Romasiedlung leben heute in der Stadt und sind „angekommen“. „Es hat sich viel verändert“, wie Martin Horvath vom Verein Hango sagt, „aber es gibt noch viel zu tun.“ Dass vor 26 Jahren ein Ruck durch die Gesellschaft ging, ist mittlerweile geschichtlich erwiesen. Wie nachhaltig der Ruck war, bleibt auch eine Frage der Gegenwart.