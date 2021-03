Es macht ja auch irgendwie den Charme des flachen und sonnigen Landstriches am Ostufer der Leitha und der Lafnitz aus, dass man eigentlich nicht so genau sagen kann, wann es denn wirklich offiziell das Burgenland wurde. Die BVZ begab sich zum Auftakt der „100 Jahre Burgenland“- Serie auf die Suche nach den vielen Geburtsstunden des

„jüngsten Kindes von Österreich“.

Die Suche ist lang und startet vor fünf Millionen Jahren, als sich das Wasser des Pannonischen Meeres zurückzog

und die Puszta, die bis heute Mitteleuropa prägt, freigab.

Ein kleines Land mit vielen Geburtstagen

Vielleicht beginnt die Geschichte aber auch „erst“ 10.000 Jahre vor Christi Geburt, als erste Siedlungsspuren rund um

den Neusiedler See gefunden wurden? Der bis heute gängige Name für die Region Pannonia, stammt jedenfalls aus der Römer-Zeit, die mit Scarbantia (Sopron/ Ödenburg) und Savaria (Szombathely / Steinamanger) auch die beiden Städte gründeten, die den Burgenländern fast zwei Jahrtausende lang bis 1922 als organische Hauptstädte dienen

sollten. Es finden sich auch römische Siedlungen vom Norden (Leithaprodersdorf, Halbturn) über Sigleß und Deutschkreutz bis in den Süden nach St. Martin an der Raab.

Oder prägt Mitteleuropa nicht stärker seine Eroberung durch den Hunnenkönig Attila 433 nach Christus? Der Stoober Plutzer trägt bis heute den Namen Hunnen-Plutzer. Vielleicht ist es auch genau umgekehrt und die Geburtsstunde ist der Einzug des Germanentums, mit dem Sieg der Ostgoten in der Pannonischen Völkerschlacht im Winter 469? Dass die Goten einfach wieder abzogen und den Landstrich den Awaren überließen, spricht jedenfalls nicht dafür. Im Mittelalter um das Jahr 800 konnten die Ostfranken das awarisch-slawische Fürstentum Pannonien (zu dem aber nur ein kleiner Teil des heutigen Burgenlandes gehörte) nicht einnehmen.

Es fiel an Ungarn, das König Stefan um die Jahrtausendwende christianisierte (wovon noch viele „Stephanspfarren“

von Leithaprodersdorf bis Neuhaus am Klausenbach zeugen). Das ist auch eine Geburtsstunde des Burgenlandes, denn Stefan nannte den westlichsten Teil seines Reiches erstmals Deutsch-Westungarn oder, nach dem Dialekt der bayrischen Bauern, die sich angesiedelt hatten, „Heanzenland“. Der ungarische Nationalheilige verteidigte wie

seine Vorgänger und Nachfolger weite Teile des heutigen Burgenlandes gegen Angriffe der Ostfranken und des jungen Herzogtums Österreich, das Burgenland war somit kein Teil des Heiligen Römischen Reiches.

Dort waren 1459 bereits die Habsburger an der Macht. Sie pachteten Teile Westungarns und schlossen das Burgenland damit erstmals Österreich an, was dieses Jahr also auch zum Geburtsjahr des Burgenlandes macht. Am 19. Juli 1463 beendete der Frieden von Ödenburg das Austro-Intermezzo, Burgenland wurde wieder ungarisch.

Während der Mongolen- Sturm im 13. Jahrhundert das Burgenland eher gering prägte (nur die Steinburgen Lockenhaus und Güssing überlebten diesen, weshalb ab diesem Zeitpunkt auf steinerne Wehrburgen gesetzt wurde), hinterließen die osmanischen Feldzüge bleibende Eindrücke.

In die Zeit des ersten Feldzuges fällt auch die Übernahme der ungarischen Krone durch die Habsburger 1526. Genau 100 Jahre später, 1626, ist defintiv ein Geburtsjahr des heutigen Burgenlandes: Damals kamen die Fürsten Esterházy

und Batthyány in den Besitz des Nord- sowie Südburgenlandes. Denen setzten die Türkenkriege im 16. und 17. Jahrhundert und ihre Folgen zu, es kam zu Aufständen der unter bitterer Armut leidenden Bauern im Südburgenland. Im Norden organisierten die Kuruzzen und die mit ihnen verbündeten Esterházy. In dieser Zeit florierte auch das jüdische Leben in den „Siebengemeinden“ Eisenstadt, Mattersdorf (später: Mattersburg), Kobersdorf, Lackenbach,

Frauenkirchen, Kittsee und Deutschkreutz. Die Burgenland-Roma kamen etwa zur selben Zeit ins Burgenland, sie litten allerdings unter den Repressalien der Habsburger: Zwangs-Sesshaftigkeit, Heiratsverbote und das Verbot ihrer Sprache waren die Folge.

Ein Geburtshelfer namens Trianon

Während einer der Geburtsstunden sowohl des modernen Österreichs, als auch des modernen Ungarns – der bürgerlichen Revolution 1848 – blieb es im Burgenland weitgehend ruhig. Weitgehend: Fürst Ludwig Batthyány schloss sich der ungarischen, anti-habsburgischen Revolutionsregierung an und wurde dafür 1849 erschossen.

Erst der Erste Weltkrieg besiegelte das Ende der Habsburger- Monarchie. Der Krieg endete für Österreich mit dem Vertrag von St. Germain, der das einstige Großreich auf seine deutschsprachigen Fürstentümer und Bistümer reduzierte, wobei auch diese Verluste hinnehmen mussten. So verloren Tirol und teilweise auch Kärnten ihren Süden,

die Steiermark die große Untersteiermark. Noch mehr Verluste musste das einstige Königreich Ungarn durch den Vertrag von Trianon hinnehmen.

Sein Abschluss am 4. Juni 1920 könnte eine der Geburtsstunden des Burgenlandes sein. Könnte. Die ungarische Regierung hatte enorme Gebietsverluste durch den Vertrag hinnehmen müssen und verlor zwei Drittel ihrer Einwohner an die Nachbarländer. Daher war man nicht gewillt, den Kampf um Deutsch-Westungarn aufzugeben. Sie machten in Geheimabsprachen mit den Weltkriegs-Siegermächten Stimmung gegen den Anschluss des Burgenlandes an Österreich. Und mit Propaganda-Kampagnen: In den Wirren des Kriegsendes errichteten 1919 die verarmten Bauern und Landarbeiter in weiten Teilen Ungarns – so auch im Burgenland – eine Räterepublik nach russischem Vorbild. Diese hatte die Enteignung der Fürstenhäuser zum Ziel, wurde aber nach wenigen Monaten militärisch besiegt. Die bürgerliche Folgeregierung nahm das zum Anlass für antiösterreichische Propaganda, vorgeblich weil auch in Wien die Sozialistische Partei an der Macht war.

Ihr Argument, dass Österreich das Burgenland nur benutzen wolle, um das krisengebeutelte Wien ernähren zu können, zog vorerst vor allem in christlich-sozialen Kreisen. Da sich aber zu Weihnachten 1920 (siehe auch links „Diese Woche vor 100 Jahre“) herausstellte, dass Ungarn nicht an einer versprochenen Autonomie im Verbleibsfall West-Ungarns interessiert war, kippte die Stimmung. Burgenländer scheinen also immer schon Föderalisten gewesen zu sein, die weder nach der Pfeife Wiens noch Budapests tanzen wollten. So kam es am 25. Jänner 1921 zum Bundesverfassungsgesetz, das Burgenland war nun offiziell Teil Deutsch-Österreichs. Dieses Datum gilt als offizieller Geburtstag des Burgenlandes, aber die ungarnfreundliche Siegermacht Italien hatte noch ein Wort mitzureden.

In den Venediger Protokollen wurde der Grundstein gelegt, dass Ödenburg sich (trotz deutschsprachiger Mehrheit) für den Verbleib bei Ungarn entscheiden konnte. Das als „Vierburgenland“ konzipierte Land hatte mit Pressburg (Bratislava), Wieselburg (Moson), Ödenburg (Sopron) und Eisenburg (Vas) all seine namensgebenden Burgen verloren.

Auch danach war es nicht vorbei: Die österreichische Gendarmerie hatte bei der Landnahme bis 1922 mit der Gegenwehr ungarischer Freischärler zu kämpfen. Ab dann wurde nicht mehr gekämpft, sondern getauscht: Im September und Oktober 1922 kamen Lockenhaus, Hammer und Luising im Tausch für Rattersdorf und Liebing zu Österreich. Diese wurden 1923 gegen Olmod und Prostrum „zurückgetauscht“.

Das heutige Burgenland war somit erst mit dem Spruch der Grenzkommission vom 2. August 1924 komplett.