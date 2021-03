Wenn die Sandsteine am Eisenstädter Europaplatz sprechen könnten, würden sie mit dem Erzählen wohl nicht so schnell fertig werden. Gesehen haben diese nämlich so ziemlich alles, was die kurze aber bewegte Lan- desgeschichte zu bieten hat: Die Erste Republik, die austrofaschistische Zäsur, die national- sozialistische Besetzung und die sowjetische Besatzung. In der Zweiten Republik kamen Partei- en wie Bauteile sowie eine ganz neue, eine europäische Dimension, dazu.

Der Erste muss nicht immer der Sieger sein

Der erste Stein des Landhauses war ein metaphorischer, nämlich die Ausschreibung der Bundesregierung zum Bau ebendieses. Die „organische“ Hauptstadt Deutsch-Westungarns war immer Ödenburg gewesen, das knapp 7.000 Einwohner zählen- de Städtchen Eisenstadt war nur Landesregierungssitz, Landeshauptstadt sollte es laut offizieller Stadtverfassung erst 1965 werden.

Es gab also kein Regierungsgebäude, die konstituierende Landtagssitzung fand da- her am 15. Juli 1922 in der ehe- maligen Kadettenschule (die heutige Martin-Kaserne) statt. Die erste Landtagswahl ein Monat zuvor hatte die Sozialdemokratische SDAP mit 38 Prozent der Stimmen zur stärksten Partei gemacht, gefolgt von der Christlich-Sozialen Partei CS (31 Prozent) sowie dem Landbund (17) und der Groß-Deutschen Volkspartei (13).

Deren Parteichef Alfred Walheim wurde aufgrund der Patt-Stellung zwischen SDAP und CS zum Landeshauptmann. Es war ein nicht unironischer Start in die burgenländische Demokratiegeschichte: Ein Groß- deutscher aus Sopron, der den Anschluss Österreichs an Deutschland propagierte, war mit nur 12 Prozent der Stimmen der erste demokratisch „legitimierte“ Landeshauptmann des Burgenlandes.

Aber schon bei der nächsten Wahl nur ein Jahr später, flogen die Großdeutschen aus dem Landtag, die Christlich-Sozialen überholten die Sozialdemokraten an Mandaten und stellten mit dem Mattersdorfer Josef Rauhofer erstmals den Landeshauptmann. In seine Amtszeit fiel auch die Entscheidung für Eisenstadt als Sitz der Landesregierung (nicht aber Landeshauptstadt – Ödenburg wollten die Burgenländer immer noch nicht aufgeben). Im Mai 1926 schrieb daraufhin das Bundesministerium für Handel und Verkehr einen Wettbewerb für den Neubau eines Landesregierungsgebäudes aus. 79 Entwürfe wurden eingereicht, Platz eins wäre in der Umsetzung zu teuer gekommen, also wurde die Idee des Zweitplatzierten, Architekt Rudolf Perthen, gebaut.

Der Spatenstich zum Bau des Landhauses am 7. Juli 1926 fiel mitten in die Zeit der Wirtschaftskrise. Beim Bau sollten nach Möglichkeit heimische Materialien, heimische Unter- nehmen und vor allem burgenländische Arbeitslose Verwendung finden – nicht unähnlich dem Regionalitätstrend in der derzeitigen Corona-Krise.

Vom Schlussstein zum Anschluss

Am 14. Dezember 1929 konnten mit der Schlusssteinlegung die Christlich-Soziale, die Sozialdemokratische und die (ebenfalls Großdeutsche) Landbund-Fraktion einziehen. Ebenso hinzu kam damals eine Heeresverwaltungsstelle, das Bundespolizeikommissariat und das Landesgendarmeriekommando.

Dieses brachte auch die „Zigeunerkartei“ mit ins Landhaus – ein „unrühmliches Kapitel in der Geschichte“, wie die Volkshochschulen Burgenland in ihrer „Geschichte des Landhauses“ festhalten. Diese in den 1920er-Jahren erstellte Kartei lieferte nämlich in der Zeit des Nationalsozialismus Grundlage für die Verfolgung der burgenländischen Roma.

Auch schon in den Zwanziger-Jahren mussten die Überlegungen, die Wiese vor dem Landhaus für ein Kulturzentrum mit Haydn-Denkmal und Landestheater mit Hotelbetrieb zu nutzen, aufgrund der Weltwirtschaftskrise verworfen werden. Nur der Haydn-Gedenkstein entstand, er wurde 1932 vor dem Landhaus eingeweiht. Damals hätten wohl nur die größten Pessimisten gedacht, dass nur wenig später dieser Haydn Gedenkstein als Rednertribüne für den damaligen NS-Gauleiter Tobias Portschy dienen sollte.

Die burgenländischen Nationalsozialisten hatten bereits am 11. März 1938, einen Tag vor dem Einmarsch der Deutschen, das Landhaus besetzt. Das bedeutete auch das Ende des Versuchs des Landeshauptmannes der Vaterländischen Front, Hans Sylvester, mit Führern der SDAP, die er noch vor wenigen Jahren hatte verbieten lassen, die Volksbefragung über den Anschluss durchzuführen. Sylvester wurde inhaftiert und – als wohl bitterste Ironie der burgenländischen Geschichte – mit SDAP-Mitgliedern wie Ignaz Till ins KZ deportiert, wo er auch starb. Noch heute trägt die Straße, die zum Landhaus führt, seinen Namen.

Die Nationalsozialisten hatten keine Verwendung für das kleine Burgenland. Roma und Juden wurden deportiert, kroatische Gemeinden zersiedelt und das Land auf den Gau „Niederdonau“ und die Steiermark aufgeteilt. Das Landhaus verlor damit seine Funktion als Landesverwaltungssitz, stattdessen zogen der gefürchtete Sicherheitsdienst SD und die Gestapo ein. Der Spuk war nach sieben langen Jahren vorbei, bei Gefechten rund um die Befreiung Eisenstadts geriet allerdings ein Teil des Landhauses in Brand und wurde schwer beschädigt.

1945 übernahm die Rote Armee das Gebäude. Von 1945 bis 1957/58 stellte daher die Esterházy’sche Güterverwaltung der Burgenländischen Landesregierung das Schloss Esterházy als Ausweichquartier zur Verfügung. In dieser Zeit fanden auch die Landtagssitzungen im „Wildschweinsaal“ (heute eleganter: „Gartensaal“) statt. Erst nach dem Abzug der Besatzungstruppen 1955 begann die Sanierung des Gebäudes.

Eine letzte Ironie hatte die Geschichte des jungen Burgenlandes noch auf Lager: Ausgerechnet die erste Landtagssitzung nach Wiedererlangung der Demokratie wäre fast gescheitert, weil das halbe Land im Schnee stecken geblieben war. Neben mehreren Um- und Ausbauten bekam das politische Herz des Burgenlandes in den Jahren 2009/2010 sozusagen einen Bypass mit der Sanierung und Erweiterung des Landhauses-Neu. Verglichen mit seinen turbulenten Anfangsjahren, schlägt das Polit-Herz des Landes zwar nicht immer im überparteilichen Einklang, im Großen und Ganzen aber störungsfrei. Möge das auch bis zum nächsten Jubiläum so bleiben.