SC Eisenstadt: Traditionsklub mit mehreren Anläufen

"Kismartoner (Eisenstädter) Football-Club“ hieß zu seiner Geburtsstunde im Jahr 1907 jener Klub, der als der traditionsreichste Fußballverein des Burgenlands gilt. In weiterer Folge sprießten daraus zahlreiche Vereine in die Höhe, etwa am 12. August 1922 der „Arbeiter-Turn und Sportverein Eisenstadt“ (wie Franz Just im Buch „Der Fußballsport im Burgenland“ berichtet).

Parallel gab es auch noch beispielsweise den „Arbeitersportklub Freiheit Eisenstadt“ sowie den 1923 von der Israelitischen Gemeinde gegründeten „Eisenstädter Sport- und Geselligkeitsverein Hakoah 1923“. Zudem wurde der „Fußballsportklub Eisenstadt) 1925 ins Leben gerufen, ehe die deutsche Machtübernahme sowie der zweite Weltkrieg auch die kontinuierliche Entwicklung des Fußballsports in Eisenstadt jäh stoppten.

Es sollte bis zum Kriegsende im Jahr 1945 dauern, ehe der SC Eisenstadt 1945 wiedergegründet wurde. Der sich im Sommer des Jahres 1953 schließlich mit dem Sportclub Newag Eisenstadt fusionieren sollte, ehe der sportliche Aufstieg in die Gänge kam.

Mitropacupsieg und Tests vor bis zu 16.000 Fans

Die erfolgreichsten Zeiten erlebte der SC Eisenstadt in den 1970er- und 80er-Jahren. Insgesamt war der Fußballverein 13 Mal in der Bundesliga vertreten, konkret in den Saisonen 1968 bis 1970, 1972 bis 1975, 1980/81 und 1982 bis 1987.

Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte der Landeshauptstädter war der Gewinn des Mitropacups 1984. Dabei setzte man sich gegen FK Pristina, FK Teplice und Vasas Budapest durch. Ab dem Jahr 1988 wurde es dann etwas turbulent, vor allem finanziell wurde die Situation immer prekärer für die Eisenstädter. In diesem Jahr musste der Verein Konkurs anmelden und konnte der Liquidation nur durch einen Zwangsausgleich entgehen.

Erneut eng wurde es für den SCE dann in der Saison 2006/07, woraufhin Unternehmer Richard Trenkwalder Anfang 2007 mit einer kräftigen Finanzspritze für die Rettung sorgte und sämtliche Schulden beglich.

Und doch war das Ende des Betriebs unausweichlich, auch das altehrwürdige Lindenstadion hatte ausgedient. Das letzte Meisterschaftsspiel an der Stätte vieler historischer Erfolge wurde gegen den FC Waidhofen/Ybbs 1:0 (2007) gewonnen. Ab der Saison 2007/08 bildet der SC Eisenstadt dann gemeinsam mit dem SC Ritzing eine Spielgemeinschaft, ab dem Frühjahr 2008 kickten die Hauptstädter dann noch für ein paar Spiele in Antau, ehe die Einstellung des Spielbetriebes folgte. Die behördliche Auflösung des SC Eisenstadt wurde am 2. April 2011 angeordnet.

In Erinnerung bleiben werden beim historischen Blick zurück sicherlich auch die legendären Sommerspiele im Lindenstadion, wo zahlreiche Topmannschaften wie Borussia Mönchengladbach, Arsenal Londen, Rapid Wien oder Werder Bremen von 1995 bis 2005 zu Gast waren. Damals war das Lindenstadion mit bis zu 16.000 Zuschauern prallt gefüllt.

Zahlreiche Topspieler gaben sich in Eisenstadt zudem die Klinke in die Hand. Unter anderem waren Christian Keglevits, Willy Kreuz, Friedrich Drazan, Geza Gallos, Wolfgang Kienast, Rubén Plaza oder Heinz Peischl, um nur wenige zu nennen, für den SCE im Einsatz. Nicht zu vergessen sind freilich auch die vielen Burgenländer im Team, wie unter anderem Peter Kloiber, Hannes Marzi, Ossie Steiger, Gerhard „Löwe“ Horvath, Erwin Schneider, Horst Sauerwein oder Alfred Eisele, um nur einige zu nennen. Die Liste ist lange.

Nach zweiter Neugründung aktuell in der 2. Klasse Nord

2008 wurde der Eisenstadt FC (EFC) als Nachfolgeverein gegründet. Ab 2009 kickten die EFCler drei Saisonen lang in Müllendorf, danach war auch dort Ende. Seit 2017 gibt es wieder den SC Eisenstadt, der in den ersten beiden Saisonen in Schützen/Gebirge spielte und mittlerweile auf der neuen Leichtathletikanlage in Eisenstadt beheimatet ist. Aktuell liegen die Hauptstädter auf dem dritten Tabellenrang in der 2. Klasse Nord. Auch wenn es nicht mehr die Bundesliga ist und das Lindenstadion von der Bildfläche verschwand, so bleibt durch den neuen SC Eisenstadt zumindest die Tradition in der Landeshauptstadt erhalten.