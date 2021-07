Als einer der größten Fälle seiner Art in Österreich ging der Skandal um die Commerzialbank in die jüngere Geschichte ein. Das Burgenland hat in dieser Hinsicht aber bereits mehrere Affären hinter sich: Vor 21 Jahren sorgte die Causa Bank Burgenland für einen U-Ausschuss und politische Auseinandersetzungen; weitere 20 Jahre davor machte der Skandal um die Wohnbaugenossenschaft Ost bundesweit Schlagzeilen.

Noch in Erinnerung ist der Weinskandal der 1980er-Jahre sowie die Ermittlungen rund um die von Künstler Otto Muehl autoritär geführte Kommune am Zurndorfer Friedrichshof.

