Man kann die Einheit Europas nicht ohne schlimmsten Krieg, der es je entzweit hatte, denken. Das Ende des Zweiten Weltkriegs hatte auch die kleine Welt im Burgenland dramatisch verändert. Die jahrhundertealte pannonische Ordnung lag in Schutt und Asche, als die Deutsche Wehrmacht ab- und die Rote Armee einzog. So ein Durcheinander gab es zuletzt 1683, als die Osmanen vom polnischen König Johann Sobieski aus weiten Teilen Ungarns vertrieben wurden. Zurück blieben entvölkerte Landstriche. Hitler hingegen hatte uns ein „umvölkertes“ Land hinterlassen. Die Burgenländer aus den Volksgruppen der Roma und Juden wurden systematisch ermordet, die kroatischen und ungarischen Dörfer brutal zersiedelt.

Die eiserne Trennung Mitteleuropas

Noch ehe die meisten Kriegsgefangenen zuhause waren, zogen die Siegermächte einen Zaun auf. Diese neue, von Washington und Moskau in der Konferenz von Jalta 1945 ausgehandelte Grenze, teile Ost und West. Und zerschnitt Zentraleuropa, das seit dem Jahr 1051, seit dem Sieg des ersten ungarischen Königs Stefans bei Bratislava über die Truppen des Heiligen Römischen Reiches, zusammengehört hatte. Dieses Mitteleuropa wurde schon 1919 nach dem Ersten Weltkrieg zersplittert. Dass nun Stacheldraht und Warschauer Pakt-Soldaten diese Splitter von einander fernhielten – das war neu.

1989: Die erste Grenze fällt

Diese eiserne Grenze begann sich langsam auch in den Hirnen der Mitteleuropäer breit zu machen. Bis in die Herzen der Burgenländer aber war diese nicht vorgedrungen. Im Oktober 1956 kam es in Ungarn zu einem Aufstand, sowjetische Panzer fuhren auf, 200.000 Menschen überquerten die „grüne Grenze“ in einem Landstrich, der vor 36 Jahren noch zu Ungarn gehört hatte. Empfangen wurden sie im Burgenland mit offenen Armen. Ebenso wie die DDR-Bürger, von denen rund 600 täglich ab Juli 1989 über Ungarn einreisten. „Die Flüchtlinge waren beeindruckt, wie die Burgenländer halfen: ohne großes Aufhebens, selbstverständlich und vor allem einfühlsam“, erinnert sich der frühere BRD-Botschafter.

Von den 200.000 ungarischen Flüchtlingen aus 1956 blieben etwa 10.000 in Österreich, die Deutschen reisten fast alle weiter. 1992 ging die Grenze ein weiteres Mal auf, diesmal für die Flüchtlinge aus dem Sezessionskrieg in Jugoslawien (1991 bis 1995). Diesmal blieben rund 60.000 Flüchtlinge. Genau in dieser Zeit wurden die Österreicher vor die Wahl gestellt, sich Europa noch weiter zu öffnen.

1994: drei von vier Burgenländern für EU

Die beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP waren für den Beitritt zur Europäischen Union, die FPÖ und die Grünen dagegen. Erstere fürchtete einen Identitätsverlust, Zweitere ein Aushöhlen der heimischen Umwelt- und sozialen Standards.

Die Wahl endete mit einem klaren Votum: 66,6 Prozent waren für den EU-Beitritt. Die Burgenländer erwiesen sich als die überzeugtesten Europäer: Fast 74,7 Prozent waren für den Beitritt und damit mit Abstand die meisten Wähler aller Bundesländer. Der Wahlkreis Burgenland Nord zählte dabei eine Wahlbeteiligung von heutzutage unvorstellbaren 97,9 Prozent. Am 24. Juni 1994 unterzeichneten Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) und Außenminister Alois Mock (ÖVP) den Beitrittsvertrag, am 1. Jänner 1995 trat Österreich offiziell der Europäischen Union bei.

Politik zwischen Brüssel und Eisenstadt

„Wir hatten 400 Kilometer EU-Außengrenze und drei Nicht-EU-Nachbarn – mehr als jede andere EU-Region“, erinnert sich Alt-Landeshauptmann Hans Niessl. „Das hat einige Zeit gedauert, bis man in Brüssel die Tragweite dieser Außengrenze für unser kleines Land verstanden hat, aber bei unserem nächsten Treffen hat mich EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso schon mit den Worten ,Ah, der Herr mit der Außengrenze!‘ begrüßt“, freut sich Niessl bis heute. Für ihn war dieses Verständnis auch ein Grund, wieso das Burgenland in den Genuss eines Phasing-Out-Programmes (eine Nachfolge-Förderung nach der Ziel-1-Förderung) kam.

Ziel 1: Das Füllhorn Brüssels öffnet sich

Das Burgenland war damals noch auf einer Wirtschaftsleistung von 63,5 Prozent des österreichischen Wirtschaft (Nordburgenland: 75 Prozent, Mittel- und Südburgenland jeweils 53). Es lag damit auch nur auf 70 Prozent des durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP) aller EU-Regionen und qualifizierte sich damit für die Ziel-1-Förderung in den Perioden 1995-2000 sowie 2000-2006. In der ersten Periode war das Ziel die Schaffung von Arbeitsplätzen, das BIP sollte von 70 auf 75 Prozent des EU-Niveaus gehoben werden. Das ging sich mit 73,5 Prozent nicht ganz aus, aber diesem Ziel kam man näher als anderen: Die „Reduzierung des Unterschiedes zwischen Nord- und Mittel-/Südburgenland“ wurde ebenso verfehlt wie die Reduktion der Auspendlerquote. In beiden Perioden wurden insgesamt 985 Millionen Euro an Ziel-1-Förderungen vergeben (über ein Zehntel des aktuellen Jahres-BIP).

2004: Osterweiterung mit Chancen und Sorgen

Am 1. Mai 2004 treten alle drei Ost-Nachbarn des Burgenlandes, Slowakei, Ungarn und Slowenien der EU bei. 2007 treten die drei auch dem Schengener Grenzabkommen bei. Die Freude ist zuerst groß: Endlich ist die Grenze weg, die den Austausch in dieser historisch eng verbundenen Region schon so lange erschwert hat.

Was die Euphorie leider schnell bremste: Die Kriminalitätsrate war in diesen Jahren besonders hoch. Die EU-Euphorie der Burgenländer beginnt sich zu drehen, zehn Jahre nach dem EU-Beitritt ist man plötzlich das Bundesland, das der EU mit der größten Skepsis gegenübersteht. Ohnehin ist Österreich das Land, in dem die EU laut der jüngsten Eurobarometer-Umfrage die geringste Zustimmung findet: Nur 34 Prozent haben ein gutes oder eher positives Bild von der EU, in Ungarn sind es 52, in Deutschland 50. Noch 2008, in der Wirtschaftskrise, stand vor allem die Europäische Zentralbank hoch im Kurs. Und neue Zerreißproben nahten.

Zukunft: Rückkehr der Grenzen?

Die Flüchtlingskrise und die Corona-Epidemie haben Grenzkontrollen wieder zum Gebot der Stunde in Europa gemacht. In beiden Fällen konnte sich Brüssel nicht mit Lösungskompetenz auszeichnen. Kann sich die EU davon erholen? Sandra Prükler kennt die EU-Instanzen bestens, sie leitete vor zwei Jahren das burgenländische Verbindungsbüro in Brüssel. Sie empfiehlt jedem EU-Bürger zu einer Brüssel-Reise. Von den vielen burgenländischen Delegationen, die sie vor Ort mit Infos versorgte, waren noch alle begeistert – „außer vom Brüsseler Wetter“, lacht sie. Aber hier werde klar: „EU ist das, was wir gemeinsam zusammenbringen.“

Nikolaus Berlakovich warnt davor, die EU immer als Sündenbock zu behandeln. Als Agrar- und Umweltminister war er 2008 bis 2013 besonders oft in Brüssel. Auch er schätzt das politische Klima in Brüssel: „Die Fachkompetenz ist sehr hoch, Allianzen werden nicht nur entlang der Parteienfamilien, sondern auch nach regionalen Interessen geschmiedet.“ Er habe immer Unterstützung der osteuropäischen EU-Länder erfahren und so als kleines Mitgliedsland wichtige Themen wie das nationale Selbstbestimmungsrecht auf Gentechnik-Verbote gegen manche großen Mitgliedsstaaten durchsetzen können. Was inner-europäisch gilt, gelte auch auf der globalen Ebene, so Berlakovich: „Gemeinsam können wir in der Welt mehr erreichen – und davon profitieren auch wir im Burgenland.“