Dass das Schlagwort „Meer der Wiener“ bereits Mitte der 20er-Jahre im Zuge einer Werbe-Offensive aufgekommen ist oder dass bereits vor 50 Jahren erstmals eine Million Nächtigungen im Land überschritten wurden, zeigt ein Eintauchen in die touristische Entwicklung des jüngsten Bundeslandes.

Mehr dazu lest ihr ab Donnerstag in der neuen BVZ-Serie "100 Jahre Burgenland" in der aktuellen Ausgabe der BVZ!