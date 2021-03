Mit 67 Pkw pro 100 Einwohner hat das Burgenland heute die höchste Pkw-Dichte aller österreichischen Bundesländer. Laut einer Statistik aus 1929 gab es im wenige Jahre zuvor neu entstandenen Burgenland 227 Pkw und 149 Lkw. „Als das Burgenland entstanden ist, war der Besitz eines Autos grundsätzlich noch mit Wohlstand verbunden. Wohlstand hatten Industrielle wie Zuckerfabrikanten, Ziegelofenbesitzer usw. sowie die Aristokratie, die schon vorher in der Monarchie Fahrzeuge besaß“, weiß Norbert Pingitzer, Autor der Bücher „Autos im Burgenland“ und „Motorräder im Burgenland“. „Das waren die ersten Fahrzeuge auf den Straßen, sofern man von Straßen reden kann, da diese für Pferdefuhrwerke mit ihren großen Rädern ausgelegt waren.“

Es war auch so, dass 1921 im Burgenland Linksverkehr war, bei den Fahrzeugen waren die Lenkräder rechts. Das wurde erst relativ spät umgestellt, in der Zeit des Anschlusses an Deutschland. Norbert Pingitzer, Autor des Buchs "Autos im Burgenland"

Zudem habe es frühe Taxiunternehmen gegeben. „Ein Privater konnte sich ja kein Auto leisten. Wer ein Fahrzeug hatte, hatte eher ein Motorrad. Das Autobuswesen ist in den 1920er-Jahren ins Rollen geraten. Traktoren gab es von 1921 bis 1938 nur bei Großgrundbesitzern und einigen größeren Sägewerken.“ Nachdem die Motorisierung zaghaft angefangen hat, kam 1929 zunächst die Weltwirtschaftskrise – laut Pingitzer „der nächste Stolperstein für die Motorisierung im Burgenland“ - und dann der Zweite Weltkrieg. Gab es 1938 im Burgenland noch 977 Personenkraftwagen und 1.979 Krafträder, waren es Ende 1945 nur mehr 35 Personenautos und 53 Motorräder.

Im ganzen Land gab es keinen Autobus mehr. Von 393 Lastwagen zur Kriegsbeginn liefen nur mehr 28. „Die meisten Fahrzeuge wurden eingezogen. Es haben nur Einzelstücke überlebt, das hat etwa die Lebensmittelversorgung vor große Probleme gestellt“, weiß Pingitzer.

Die Russen hatten bis 1950 das Recht, jederzeit Fahrzeuge zu beschlagnahmen. Nach dem Krieg „strandeten“ viele Fahrzeuge in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Diese wurden dann von den Bezirkshauptmannschaften angefordert und zurück ins Burgenland geschickt. „Der Individualverkehr für die breite Masse wie heute zum Beispiel in Form von Urlaubsfahrten begann laut Pingitzer etwa nach dem Staatsvertrag. „Hier gab es die Volkswagen, den Puch 500, Opel, Ford und auch Mercedes. Im Gegensatz zu heute gab es kaum japanische Fahrzeuge, auch amerikanische Autos waren Exoten“, so Pingitzer. Buslinien waren kaum ausgebaut – es war etwa nur ein bis zwei Mal am Tag möglich, vom mittleren Burgenland nach Wien zu fahren. Parallel zum Auto war bis zum Beginn der 1960er-Jahre das Motorrad die Alternative.

„Man ist auch im Winter damit gefahren“, schildert Pingitzer. „Auch die Pannenhilfe hat sich in dieser Zeit entwickelt, diese war mit Motorrad und Beiwagen unterwegs. Man muss sagen, dass im Gegensatz zu heute die Autos viel störanfälliger waren. Es war gang und gäbe, dass man Autos bei größeren Steigerungen auskühlen lassen musste.“ Anfang der 70er-Jahre umfasste das Straßennetz über 500 Kilometer Bundes- und 1.165 Kilometer Landesstraßen. 1921 waren es 206 Kilometer ungarische Staatsstraßen und 662 Kilometer Komitatsstraßen gewesen.

Berüchtigt für schlechtes Straßennetz

Laut dem Lehrbuch zur Geschichte des Burgenlands war dieses noch in der ersten Republik wegen seiner schlechten Straßen „geradezu berüchtigt“.

Sowohl das Straßen- als auch das Eisenbahnnetz waren nach dem Anschluss des Burgenlands an Österreich nach den Zentren in Ungarn orientiert, und verliefen damit nicht von Norden nach Süden, sondern von Osten nach Westen. Dennoch spielte gerade das Bahnnetz auch in der Nachkriegszeit eine wichtige Rolle im Gütervekehr und für die Pendler nach Wien, auch wenn die Fahrzeiten lang und in den überfüllten Zügen oft beschwerlich waren und man weite Fußmärsche bis zum nächsten Bahnhof auf sich nehmen musste. Selbst 1945 waren erst fünf Prozent der Landesstraßen asphaltiert.

Bei alten Postkarten sieht man im Burgenland oft ein Auto der Marke Tatrastehen. Dieses gehörte allerdings einem Fotografen eines Wiener Ansichtskartenverlages, der sein Auto mitfotografierte, damit das Burgenland nicht so ärmlich wirkt Die Armut im Land sollte nicht demonstrativ gezeigt werden, und Motorisierung galt als Zeichen des Fortschritts. Norbert Pingitzer

Eine Voraussetzung für den Aufbau des Landes war also der Ausbau des Straßennetzes. Noch 1947 dauerte eine Fahrt mit dem Auto von Jennersdorf nach Eisenstadt etwa vier Stunden, weshalb der Bau der Nord-Süd-Verbindung das wichtigste Straßenbauprojekt der 50er-Jahre wurde. 1948 begonnen, waren 1955 die ersten 60 Kilometer fertiggestellt. 1973 konnte die B50 dann auf einer Länge von 219 Kilometern für den Verkehr freigegeben werden. Insgesamt wurden von 1945 bis 1956 369 Millionen Schilling für den Bau von Bundesstraßen und 163 Millionen für Landes- und Gemeindestraßen investiert.

Obwohl dank dieser Investitionen 1957 schon 70 Prozent der Landesstraßen „staubfrei“ waren, gab es laut Lehrbuch zur Geschichte des Burgenlandes immer noch 27 Gemeinden, die mit dem Auto nicht erreicht werden konnten. Erst mit dem Bundesstraßengesetz 1971 wurde die rechtliche Voraussetzung geschaffen, Burgenlands Straßen ans österreichische und europäische Straßennetz anzuschließen. Darin waren folgende Projekte verankert: die A2-Südautobahn von Pinkafeld bis Markt Allhau, die A3 Südostautobahn vom Knoten Eisenstadt bis zur Leitha, die A4 Ostautobahn von Bruck an der Leitha bis zum Grenzübergang Nickelsdorf, die S4 Mattersburger Schnellstraße, die S31-Burgenland Schnellstraße von Eisenstadt bis Weppersdorf und die B50 neu (Oberwarter Bundesstraße).

