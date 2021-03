Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Neuberg denken? Vielleicht ist es gerade jetzt nach der Faschingszeit die Erinnerung an das letzte Blochziehen 1995 in Neuberg, als sich kein Bursch oder Mädchen zum Heiraten fand. Oder sind es doch die Tamburizza spielenden Neuberger, die ihre erste Gruppe bereits 1934 gründeten und so schon damals das Bekenntnis zum Kroatentum hochhielten. Wurde einst im Dorf schlecht über die Tamburizza gesprochen oder getratscht, mussten die Mitglieder dies umgehend dem Chorleiter melden. Die kroatische Tradition dauert bis heute an und zählt nach der dritten Gründung nun 30 aktive Mitglieder, die ihre dazugehörige Kindergruppe liebevoll die „Minis“ nennt. Die Tradition des Theaterspielens geht in der Gemeinde laut mündlichen Überlieferungen auf über 100 Jahre zurück.

Das Schicksal der Familie Stein

Seit der ersten urkundlichen Erwähnung von NOWAGHORA im Jahr 1576 sind nun schon 445 Jahre verstrichen, und Neuberg blickt zurück auf die letzten 100 Jahre – zurück auf eine ereignisreiche Zeit. Nachdem die Landnahme des Burgenlandes vom damaligen Königreich Ungarn mit 1921 abgeschlossen war, begann mit 1939 zwar ein sehr dunkles Kapitel der Weltgeschichte, welches im Hinblick auf das Schicksal der Familie Stein aber trotzdem die Herzlichkeit der Neuberger zeigt.

Die einzige jüdische Familie im Ort damals betrieb zwei kleine Greißler, die beiden Kinder gingen im Dorf zur Schule. Die Familie Stein wanderte 1938 nach Palästina aus, überlebte glücklicherweise. Frau Stein bekam die ursprünglichen Bagatellbeträge für den arrestierten Grundbesitz im Nachhinein von den neuen Besitzern korrigiert. So wurde ihnen der Wert ausgeglichen. Die Neuberger lebten stets in gutem Einvernehmen mit der jüdischen Familie, es war keine Gehässigkeit ihnen gegenüber zu spüren, im Gegenteil. 1945 zogen die Russen für ein Jahr in Neuberg ein. Wegen der kroatischen Muttersprache der Neuberger und der Sprachverwandtschaft zum Russischen gelang die Verständigung recht gut. Die Neuberger wurden von den Russen als „narod karose“ (Brudervolk) bezeichnet.