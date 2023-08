Von der FH Burgenland (fast) in die ganze Welt

Die FH Burgenland hat nicht nur über 100 internationale Partner-Hochschulen, sondern auch 14 Agreements für noch einfacheren Austausch zwischen den Einrichtungen geschlossen. Mit jenen in Großbritannien läuft die Zusammenarbeit seit dem Brexit allerdings etwas komplizierter. Alternativ dazu haben Studierende der FH Burgenland nun auch die Möglichkeit in Dublin oder Cork (beides Irland) zu studieren.

Nicht nur die Studierenden, auch die Lehrenden und administrativ Tätigen profitieren davon, betont man bei der Fachhochschule: „Wir intensivieren damit die internationale Vernetzung mit Hochschulen, Unternehmen und Organisationen in quantitativer und qualitativer Hinsicht und erweitern die Möglichkeiten zum internationalen Austausch für Lehrende, Studierende, Forschende und Mitarbeiter*innen“, so Geschäftsführer Georg Pehm.

Foto: FH Burgenland

Dabei nutze die Hochschule verschiedene Förderprogramme wie Erasmus oder Ceepus. Für berufsbegleitende Studierende haben sich „Kurzzeitmobilitäten“ bewährt. Außerdem plant die FH Burgenland gemeinsame Studienprogramme mit ausländischen Hochschulpartnern auszubauen – insbesondere Joint Degrees oder Double Degrees.

Die beliebtesten Destinationen für Auslandssemester

Besonders beliebt bei den Studierenden der FH Burgenland sind die Ilia State University in der georgischen Hauptstadt Tiflis, die Link Campus University in Rom sowie die ESCE International Business School in Paris. Vor allem Studierende der Studiengänge Internationale Wirtschaftsbeziehungen und Information, Medien und Kommunikation nehmen das Angebot in Anspruch.

Die Lehrveranstaltungen, die sie im Ausland absolvieren, werden ihnen – sofern dies im Vorfeld so vereinbart wurde – von der FH Burgenland im Studium angerechnet. Die finanzielle Unterstützung beträgt monatlich etwa 500 Euro, abhängig von Zielland und Förderprogramm. Im Gegenzug kommen rund 25 Studierende pro Semester von ausländischen Hochschulen ins Burgenland - etwa aus Spanien und Tschechien, aber auch Georgien oder Mexiko. Und auch die Lehrenden tauschen sich international aus und unterrichten beispielsweise in der Haaga Helia University of Applied Sciences in Helsinki.

Die Anmeldefrist für ein Auslandssemester endet für Studierende der FH am 15. September für einen Auslandsaufenthalt im Sommersemester 2024. Interessierte finden alle Informationen und Ansprechpartner*innen unter: Internationales - FH Burgenland