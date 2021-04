Insgesamt wurden für die rund 34.000 burgenländischen Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Tagen 35.000 Testkits in Verteilung gebracht, heute könnten 7.500 in den Abschlussklassen durchgeführt werden, erklärte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz zur APA.

Mit der Durchführung der Tests wurde in der Früh begonnen - aufgrund des guten Wetters war dies im Freien möglich, so Zitz: "Der Ablauf war reibungslos." Die Tests werden ans Labor geschickt und über das Wochenende ausgewertet. Wird jemand positiv auf das Coronavirus getestet, nimmt die zuständige Bezirkshauptmannschaft Kontakt mit den Betroffenen auf.

Am Montag stehe fest, wie viele der 7.500 Schüler tatsächlich an der freiwilligen Testung teilgenommen haben und welche Ergebnisse sie lieferte. Nach den Abschlussklassen sollen auch die anderen Kinder vor Rückkehr in die Klassen getestet werden.