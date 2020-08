Bildungslandesrätin Daniela Winkler machte sich heute, Mittwoch, gemeinsam mit PH-Rektorin Sabine Weisz und Schulqualitätsmanager Erwin Deutsch ein Bild vom digitalen Nachhilfeunterricht.

Interessierte SchülerInnen haben noch bis 4. September 2020 die Möglichkeit, ihr Wissen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik mithilfe der Online-Lernsysteme via Skooly und LMS zu vertiefen, und werden dabei von PH-Studierenden aus den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik online betreut und begleitet. eBücher mit interaktiven Fragestellungen und Erklärungen, Bonusaufgaben und Lernspiele mit Lösungen zur Selbstkontrolle sollen die Kinder und Jugendlichen zum selbständigen Lernen, Üben und Wiederholen motivieren. Die PH-Studierenden unterstützen die SchülerInnen jeden Vormittag, jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr, über einen virtuellen Raum beim Lernen. Für SchülerInnen der Mittelschule und AHS-Unterstufe sind zusätzlich drei gemeinsame Onlinetreffen geplant.

„Dieses Projekt ist Teil des Regierungsprogramms, nämlich die Digitalisierung im Bildungsbereich zu stärken. Damit festigen wir unsere Themenführerschaft auf diesem Gebiet und fördern die digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Zugleich erweitern wir das Bildungsangebot in diesem Spektrum. Wir haben viele digitale Projekte, und ,fit 4 future‘ ist eine weitere Maßnahme, um die Digitalisierung, die künftig immer mehr Platz einnehmen wird, in den Alltag einfließen zu lassen. Daher sind die Erfahrungen aus der Praxis für uns außerordentlich wertvoll. Wir ziehen unsere Lehren und sorgen für Verbesserungen auf allen Linien“, betonte Landesrätin Daniela Winkler zeigte sich beim Besuch in der PHB: „Dieses Angebot in den Ferien ist eine Initiative, um nach den letzten herausfordernden Wochen und Monaten im Sommersemester den Schülerinnen und Schülern Unterstützung anzubieten. Es ist kostenlos und erspart den Kindern die Anreise zu einer Schule oder einem Ort, wo solche Maßnahmen angeboten werden.“

PH-Rektorin Sabine Weisz erläuterte die Vorteile, die sich durch das Projekt auch für die Studierenden ergeben: „Das Sammeln von Erfahrungen in der Praxis und das Reflektieren dieser unter Hinzuziehen von aktuellen bildungswissenschaftlichen Theorien hilft den Studierenden dabei, sich zu kompetenten Lehrpersonen zu entwickeln. Das Projekt ,fit4future‘ bietet den Studierenden eine weitere Möglichkeit, vielfältige Praxiserfahrungen zu sammeln, wie das Entwickeln von Online-Materialien in LMS und Skooly, Betreuen der SchülerInnen auf Online-Plattformen sowie Kontaktaufbau zu den Eltern.“ Das virtuelle Angebot wird gut angenommen: Es gab bereits über 500 Zugriffe auf die Lernmaterialien.

„KidsKolleg|KinderHochSchule|JuniorCamp“ ganz virtuell

Für neugierige junge ForscherInnen veranstaltet die PH Burgenland heuer außerdem ein ganz spezielles „KidsKolleg“: ganz im virtuellen Raum. Von 31. August bis 3. September bietet das erste „KidsKolleg|KinderHochSchule|JuniorCamp“ ein kostenloses Online-Programm für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 15 Jahren. Bei Online-Treffen mit ExpertInnen können die Kinder Experimente durchführen, Computerspiele programmieren, Lieder in Gebärdensprache singen, der Frage auf den Grund gehen, ob ein Auto auch auf nur zwei Rädern fahren kann, und vieles mehr. 428 Kinder und Jugendliche haben sich bereits für die Workshops angemeldet. Das detaillierte Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung unter https://www.ph-burgenland.at/kk-khs-jc.