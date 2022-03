Sommerschule im Burgenland erstmals als ganztägiges Angebot

Dafür wurde laut Bildungsministerium das Angebot des Bundes, der die Sommerschule am Vormittag (von 08.00 bis 12.00 Uhr) organisiert, mit jenem des für das Nachmittagsprogramm zuständigen Landes verschränkt.

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland findet die Sommerschule dieses Jahr vom 22. August bis 2. September statt, in den übrigen Bundesländern von 29. August bis 9. September. Die Anmeldung läuft bereits, im Burgenland startet sie am morgigen Mittwoch.

Die Sommerschule wurde 2020 ins Leben gerufen, um Schülerinnen und Schüler mit coronabedingten Lernrückständen zu unterstützen. Ab diesem Jahr steht das mittlerweile gesetzlich verankerte Angebot auch Schülern ohne Förderbedarf offen.

Gedacht ist die Sommerschule nun auch zur Vertiefung von Lehrinhalten, zur Vorbereitung auf Abschlussprüfungen oder den Übergang nach der 4. bzw. 8. Schulstufe oder die Teilnahme an Schülerwettbewerben wie der Chemieolympiade. Im Bildungsministerium sieht man die Sommerschule in diesem Jahr zusätzlich als gute Möglichkeit für aus der Ukraine geflohene Kinder, ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen.

Neben Deutsch und Mathematik (sowie Sachunterricht in der Volksschule) gibt es heuer erstmals auch Förderangebote für Englisch.

An Volks-, Mittel- und Sonderschulen sowie AHS-Unterstufen soll weiter Projektunterricht in Kleingruppen mit sechs bis 15 Kindern stattfinden, an den Oberstufen gibt es ein Kurssystem. Die Teilnahme bleibt freiwillig, den Unterricht halten Lehramtsstudierende und Lehrer.

Für Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ist die Sommerschule ein "Erfolgsmodell", wie er in einer Stellungnahme betont: "Kinder können in den letzten beiden Ferienwochen im projektorientierten Unterricht ihre Lernlücken schließen und sich so auf das kommende Schuljahr vorbereiten." 2022 habe man die Zusammenarbeit zwischen Bund und Land noch intensiviert und könne so im Burgenland ein ganztägiges, kostenloses Angebot bieten.