In den zweiwöchigen Kursen sollen an ausgewählten Volks- und Neuen Mittelschulen (NMS) sowie AHS-Unterstufen jene Kinder gefördert werden, die nach der Corona-bedingten wochenlangen Umstellung auf Fernunterricht besonderen Aufholbedarf in der Unterrichtssprache Deutsch haben.

Österreichweit haben sich laut aktualisierten Zahlen des Bildungsministeriums rund 24.400 Kinder und Jugendliche freiwillig für das Gratis-Förderangebot in den letzten beiden Ferienwochen angemeldet. An zehn Vormittagen (von 8.00 bis 12.00) sollen sie dort in Kleingruppen an Projekten arbeiten und dabei ihre Deutschkenntnisse verbessern.

In Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg läuft die Sommerschule vom 31. August bis 11. September.