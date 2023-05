„GeKiBu“-Vernetzungstreffen in Deutschkreutz

Neben einer Vorschau auf geplante Aktivitäten standen Workshops auf dem Programm, begleitend gab es eine Wanderausstellung „Nachhaltige Ernährung“. „GeKiBu“ wurde 2012 ins Leben gerufen und setzt auf gesunde Ernährung und Bewusstseinsbildung für eine gesundheitsförderliche Lebensführung schon bei den Kleinsten. Gestartet wurde mit 15 GeKiBu-Kindergärten, mittlerweile sind 129 Kindergärten Teil des Netzwerks.



„GeKiBu hat sich in den vergangenen Jahren im Gesundheits-, Bildungs- und Familienbereich als Begriff etabliert. Schon der erste Teil dieses Akronyms – Gesund – verleiht dem Ganzen eine besondere Bedeutung. Gesundheit steht bei allen Menschen ganz oben auf der Liste der Wünsche und Bedürfnisse. Haben wir zu Beginn vielleicht GeKiBu vorwiegend mit gesunder Ernährung in Verbindung gebracht, so steckt mehr dahinter als nur dieser eine Aspekt. GeKiBu ist auf den drei Säulen gesunde Ernährung, psychische Gesundheit und gesundheitsfördernde Bewegung aufgebaut. Gesundheit ist das Ergebnis, wenn unser Körper in allen Richtungen und allen Bereichen gut funktioniert. Dann sind wir gesund, dann fühlen wir uns wohl, dann können sich Kinder gut und erfolgreich entwickeln und dann haben wir eine gute Grundlage, uns zu entfalten, Leistungen zu bringen und können unsere Kräfte dafür einsetzen. Wie fragil unsere Gesundheit ist, haben wir in den vergangenen Jahren erleben müssen. Umso wichtiger ist es, unsere Bemühungen darauf auszurichten, gute Grundlagen für ein gesundes Leben zu schaffen und mit entsprechenden Maßnahmen diese zu erhalten. Je früher wir damit beginnen, umso besser. Gerade in den Kindergärten und Kinderkrippen unterstützen und begleiten die Pädagoginnen und Pädagogen die Kinder auf ihrem Weg. Wenn sie den Kleinsten für ihren Lebensweg das nötige Rüstzeug und eine gesunde Jause einpacken, dann kann das eine schöne Reise werden“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler.



„Essen ist nicht nur ein lebensnotwendiges Grundbedürfnis, sondern sollte auch eine sinnliche und lustvolle Erfahrung für unsere Kinder, für die Pädagoginnen und für uns alle sein. Mahlzeiten sind ein soziales, ästhetisches und kulturelles Ereignis, das in feste Rituale eingebettet ist. Die Pädagoginnen wissen, wie wichtig eine feinfühlige Begleitung, ein respektvoller Umgang und die Wahrnehmung der Körpersignale der Kinder während der Essenssituationen sind. Das Vernetzungstreffen soll ihre bedeutende und qualitätsvolle pädagogische Arbeit in der Elementarpädagogik unterstützen und bereichern“, erklärte Kindergarteninspektorin Gerda Konrath.



„Die Lebenswelt Kindergarten gesundheitsförderlich zu gestalten und den Grundstein für ein langfristiges gesundes Leben bereits im Kindesalter zu legen“ – so lauten die Ziele von GeKiBu. Das Projekt setzt dazu auf fundierte Schulung der Kindergartenteams, Einbindung der Eltern und den Aufbau eines Netzwerks an Gesunden Kindergärten. Zu den Angeboten von GeKiBu zählen Kinderworkshops für gesunde Jause, Elternabende mit Ernährungstipps für den Alltag, Ernährungsworkshops für Kindergartenpädagoginnen ebenso wie Workshops für Gemeinschaftsverpfleger, Speiseplananalyse- und anschließende individuelle Beratung sowie jährliche Vernetzungstreffen. Außerdem gibt es Zahngesundheitsworkshops und „Verwurzelt“, ein Fortbildungsangebot für PädagogInnen zum Thema „Psychische Gesundheit“ in Kooperation mit dem Psychosozialen Dienst Burgenland.