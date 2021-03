Sei es für die eigene Karriere, den besseren Austausch mit dem Lebenspartner oder dann doch für den Urlaub in einem fernen Land. Fremdsprachen stehen hoch im Kurs, weshalb viele Menschen sich selbst daran machen mithilfe von Vokabelwälzern und Grammatikbüchern eine Fremdsprache zu erlernen. Aufgrund dessen, dass besonders Sprachen in der Praxis genutzt werden müssen und es alleine dann meist doch nicht so spaßig, wie mit anderen Menschen ist, geht die Motivation meist irgendwo auf dem Weg verloren. Um diesem Problem vorzubeugen, gibt es mittlerweile immer mehr interaktive Tools, welche das Erlernen einer Fremdsprache zu einem Kinderspiel machen sollen. Im Rahmen dieses Artikels werfen wir einen Blick auf 5 der bekanntesten Optionen und klären Sie über deren einzelne Vor- und Nachteile auf.

Fluentu

Fluentu ist ein vergleichsweise neuer Anbieter auf dem Markt, der aufgrund dessen vor allem in Sachen Design und Übersichtlichkeit bestechen kann. Außerdem ist die Navigation ebenfalls einfach und auch die Videos kommen mit praktischen Untertiteln, welche es einfacher machen die Sprache zu erlernen.

Negativ zu erwähnen ist, dass die Flashcards durch eine altbackene KI realisiert werden, was manche Konversation schwierig zu verstehen macht. Und zudem mangelt es auch an einer Konversationspraxis, was bedeutet, dass man sich andere Mitlernende als Partner nehmen muss, was in manchen Fällen gar nicht so leicht ist.

Preply

Preply geht einen anderen Weg als die meisten herkömmlichen Anbieter in Sachen Fremdsprachen, weil dort auf eine direkte Kommunikation gesetzt wird. Das bedeutet, dass das Erlernen einer Sprache meist im 1:1-Gespräch mit dem Lehrer angestrebt wird, was beispielsweise ermöglicht auf individuelle Themen einzugehen. Zudem gibt es mittlerweile über 20 Sprachen, die über Preply erlernt werden können.

Ungünstig bei Preply ist dahingegen, dass die Website manchmal ein wenig überbordend wirkt, was in manchen Fällen zur Verwirrung auf Seiten der Lehrer und der Schüler führen kann.

Rosettastone

Ein altbekannter Player auf dem Gebiet der Fremdsprachen ist Rosettastone, welcher mittlerweile 28 verschiedene Sprachen führt und damit sehr breit aufgestellt ist. Darüber hinaus bietet Rosettastone auch kurze Einheiten, welche täglich abgearbeitet werden können.

Dennoch ist auch zu erwähnen, dass insbesondere die Oberfläche und Navigation aktuell noch nicht mit anderen Anbietern mithalten kann und auch die App ein wenig altbacken wirkt. Ebenfalls aufgefallen ist, dass es bei Konversationen keine Möglichkeit gibt eine andere Perspektive einzunehmen und damit die Chance zu bekommen, herauszufinden, ob zwischen unterschiedlichen Altersgruppen in einer Fremdsprache differenziert wird.

Coursera

Ebenfalls im Bereich der Fremdsprachen angesiedelt, ist Coursera, bei denen der Name Programm ist. Die einzelnen Fremdsprachen sind meist in umfangreichen Kursen organisiert, welche beispielsweise den Vorteil mit sich bringen, dass sie auch offline abrufbar sind. Darüber hinaus ist die Qualität der Kurse hoch und ermöglicht durch die Partneruniversitäten offiziell akkreditierte Kurse.

Demgegenüber stehen bei Coursera die verwirrende Preisstruktur, aufgrund der Tatsache, dass es zahlreiche unterschiedliche Abos gibt. Das macht es auf den ersten Blick unübersichtlich und benötigt einiges an Eingewöhnungszeit. Außerdem ist bei den meisten Kursen auch ein gewisses Vorwissen notwendig, was Sie bei der Suche nach dem richtigen Kurs beachten sollten.

Edx

Der letzte Anbieter im Bunde, ist Edx, der ebenfalls akkreditierte Kurse anbietet und Partnerschaften mit bekannten Namen, wie etwa Harvards und Microsoft aufzuweisen hat. Darüber hinaus gibt es eine 14-tägige Möglichkeit der Kostenrückerstattung, falls Sie mit Ihren Kursen doch nicht zufrieden sein oder merken sollten, dass Sie anderswo besser aufgehoben sind.

Hierbei zu beachten ist jedoch, dass Edx vor allem in den Bereichen der höheren Bildung und Wissenschaften angesiedelt ist, was im Umkehrschluss bedeutet, dass spezifische Bereiche, wie Banking nicht im Portfolio zu finden sind. Ebenfalls zu erwähnen, ist, dass Edx den Partnern keine Struktur für die Kurse vorgibt, was den Nachteil mit sich bringen kann, dass der eine Kurs anders strukturiert ist als der andere.

Wie Sie sehen können, gibt es mittlerweile zahlreiche unterschiedliche Dienste, die Ihnen dabei helfen sollen, eine Fremdsprache Ihrer Wahl zu erlernen. Wenn man nun vermutet hat, dass die Dienste sich alle gleichen und nahezu überall der gleiche Standard verfügbar ist, wird nun ein wenig schlauer sein und gemerkt haben, dass sich die Optionen teilweise deutlich voneinander unterscheiden. Während manche Anbieter auf direkte Konversationen setzen und wollen, dass tiefgründiges Wissen vermittelt wird, fangen andere Anbieter mit ihren Kursen bei den Basics an und bringen den Schülern die Sprache von der Pike auf bei.

Aus diesem Grund ist es auch wichtig für Sie, dass Sie sich vorab darüber klar werden, warum Sie überhaupt eine Fremdsprache erlernen wollen. Ist es für den Alltag in einem fremden Land oder doch eher für die geschäftlichen Meetings, wenn Sie aus beruflichen Gründen wieder einmal in einem anderen Land sind? Wenn Sie sich dessen bewusst sind, haben Sie bereits den ersten Anhaltspunkt, um sich einen der oben genannten Dienste zum Erlernen einer neuen Sprache nehmen zu können.

