Pünktlich zum Schulstart: Land zahlt beim Mittagessen mit

Ab Montag läuten wieder die Schulglocken im Land. In den Schulen und am Schulweg – insbesondere im Straßenverkehr – merkt man: das betrifft im Burgenland ganz schön viele Menschen. 19.000 Pflichtschüler, 7.500 Berufsbildenden- und 6.000 AHS-Schüler drücken im Burgenland 2023/2024 die Schulbank. Auf der anderen Seite versuchen 1.700 Bundes- und 2.600 Landeslehrer deren Köpfe mit Wissen zu füllen.

Foto: BVZ

Pünktlich zum Glockenläuten ruft das Land eine neue Mittagessensförderung für Volks- und Mittelschüler ins Leben. Sozial gestaffelt schießt das Land, je nach Netto-Haushaltseinkommen, 25, 50 oder 75 Prozent der Kosten zu – bis zu einem Maximalbetrag, der je nach Einkommens- und Schulklasse unterschiedlich ausfällt. Bis 31. Oktober kann die Förderung noch beantragt werden .

Inflation und Bio-Vorgabe als Kostentreiber

Zuletzt stiegen die Preise inflationsbedingt. 2022 trat eine Verordnung des Landes über eine Bio-Quote von 50 Prozent in den Bildungseinrichtungen in Kraft, was sich vielerorts auf die Essenspreise auswirkte. Bis Ende 2024 soll der Anteil bei 100 Prozent liegen. Zuletzt kamen noch einige inflations- und kriegsbedingte Preissteigerungen hinzu. Die Förderung dürfte also auf reges Interesse stoßen.

„Wichtig ist uns auch hier – wie bei allen Maßnahmen gegen die Teuerung - dass sie zielgerichtet, rasch und treffsicher wirken“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Rund eine Million Euro investiere das Land in die Aktion, erklärt Landesrätin Daniela Winkler empfiehlt „diese Förderung im Voraus – das heißt zu Beginn jedes Schuljahres - zu beantragen.“

Nähere Infos zur Förderung: www.burgenland.at/skf