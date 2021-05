Die Delegierten der Schülerunion Burgenland wählten Ergasti am vergangenen Montag mit breiter Mehrheit zur Landesobfrau. „Ich danke den Delegierten für ihr Vertrauen in mein Team und mich. Es wartet sehr viel Arbeit auf uns, die wir voller Freude und Motivation starten wollen“, freut sich Ergasti über die breite Zustimmung. Die erste Bewährungsprobe steht demnächst bereits an.

In den nächsten Tagen und Wochen bis zu den Landesschülervertretungswahlen gibt es noch einiges zu tun, betont Ergasti: „Wir starten mit einem motivierten Team in die Wahl und einem ganz klaren Ziel – nämlich in der Landesschülervertretung als Schülerunion stark vertreten zu sein. Dabei geht es uns besonders darum, den Schülerinnen und Schülern gerade in Zeiten der Krise eine Stimme zu geben. Wir müssen dafür sorgen, dass ihnen Sicherheit und Stabilität gegeben wird. Die Corona Krise muss genutzt werden, um die burgenländischen Schulklassen endlich aus der Kreidezeit in die heutige, digitale Zeit mit Tablets und digitalen Medien zu führen.“

Der scheidende Landesobmann Pascal Kettenhummer bedankte sich für die wundervolle Zeit an der Spitze der Schülerunion Burgenland und wünscht dem Team alles Gute: „In den letzten Monaten konnten wir als Schülerunion viele unserer Ideen umsetzen. Ich danke meinem Team für die hervorragende Zusammenarbeit und die unvergesslichen Erlebnisse. Dem neuen Team rund um Elisa Ergasti wünsche ich alles Gute und ich bin davon überzeugt, dass sie die Schülerunion in eine gute Zukunft führen werden.“ Die Schülerunion Burgenland bedankt sich für seine Arbeit und sein Engagement in den letzten Jahren.

Die 18-jährige Elisa Ergasti ist zurzeit Maturantin an der HBLA Oberwart und ist Mitglied der burgenländischen Landesschülervertretung. An ihrer Seite wurde Martina Fusekova als neue Landesgeschäftsführerin bestellt. „Auch ich war einige Jahre als Schulsprecherin tätig und habe dabei gelernt, wie wichtig es für junge Menschen ist, Ansprechpersonen auf Augenhöhe zu haben. Als Landesgeschäftsführerin will ich mit meinem Team genau diese Stütze für Schülerinnen und Schüler darstellen, um ihnen bei Fragen und Problemen zur Seite zu stehen und die burgenländische Bildungspolitik weiter voranzutreiben“, so Fusekova.