Arbeitsmarktoffensive im Farradsektor

Das Land hat sich zum Ziel gesetzt Radland Nummer 1 zu werden. Dafür werden 25 Millionen Euro in die Attraktivierung des Landesradnetztes und 10 Millionen Euro ins touristische Radeln investiert. Diese touristischen Voraussetzungen und die große Nachfrage nach hochwertigen Fahrrädern stellt Betriebe, allen voran den Fachhandel, sowie Tourismusbetriebe vor Herausforderungen den Bedarf zu decken.

Das BUZ Neutal startet nun mit dem AMS Burgenland eine Arbeitsmarktoffensive im Fahrradsektor. Dabei werden Schulungsprogramme für Fahrradmechatroniker und Fahrradverkaufsberater in Neutal angeboten. Ziel ist es, qualifiziertes Personal für den Fachhandel im Burgenland auszubilden, um den wachsenden Bedarf an kompetentem Service und Beratung im Fahrradsegment zu decken.

Die Kurse starteten am Montag und finden in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel statt. Die Teilnehmer erlernen im Zuge von Praktika die notwendigen Fachkenntnisse zum erfolgreichen Berufseinstieg. Die Dauer der Fachkräfteausbildung, die auch im Betrieb beendet werden kann, beträgt maximal 80 Wochen. Die Grundlagenschulung dauert 30 Wochen.

„Radfahren boomt, im Tourismus aber auch im privaten Bereich. Dieser Trend wird auch in Zukunft anhalten. Daher brauchen wir Fachkräfte im Handel und in der Reparatur“, so Landesrat Schneemann.

Wissenstransfer vom ARBÖ ins BUZ

Ab Jänner wird das BUZ im Sinne des Wiederverwendens auch mit dem ARBÖ kooperieren. Gemeinsam wird eine Fahrradwerkstätte eröffnet, die gebrauchte Fahrräder generalsaniert und an Bedürftige oder an Non-Profit Organisationen weiter verschenkt. Die Rad- und E-Bike Experten vom ARBÖ werden dabei ihre technische Kompetenz in die Kurse einbringen.

Das BUZ ist bei diesem Projekt auf Alträder-Spenden angewiesen, die unter anderem mit dem ARBÖ Burgenland als Partnerorganisation in den sieben Prüfzentren und 65 Ortsclubs gesammelt werden.