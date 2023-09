(Eigen)Lob und Kritik: Stimmen & Sprüche zum Schulbeginn

Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Landesrätin Daniela Winkler: „Das Burgenland ist ein attraktiver Dienstgeber im Bildungsbereich. In Kooperation zwischen Land, Pädagogischer Hochschule und Bildungsdirektion werden mit einer vorausschauenden Ausbildungsstrategie Rahmenbedingungen für angehende Pädagoginnen und Pädagogen geschaffen. Die Ausschreibungen erfolgen zu einem frühen Zeitpunkt im April. Es gibt auch verschiedene Gründe, warum wieder viele aus anderen Bundesländern ins Burgenland zurückkehren, zum Beispiel der Wiedereinstieg nach der Karenz oder ein Umzug.“

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. Foto: Wolfgang Millendorfer

Bildungsdirektor Josef Zitz: „Supplierung ist eine vorübergehende Maßnahme, um einen kurzfristigen Ausfall zu kompensieren. Besondere Ereignisse, Krankenstände und dergleichen können für unvorhersehbare Situationen sorgen. Grundsätzlich ist man darauf bedacht, die Vertretungen fachspezifisch zu besetzen. Um fachfremde Supplierungen zu vermeiden, gibt es im Burgenland an der Pädagogischen Hochschule für Pädagoginnen eine Zusatzausbildung für mehrere Fächer.

AHS-Landesschulsprecher Hidar Deib. Foto: Privat



Hidar Deib, AHS-Landesschulsprecher: „Ich habe gehört, dass die Regierung vorhat, Leute aus dem Bundesheer in die Schulen zu bringen. Manche sagen dazu, das Militär gehört nicht in die Schule, weil Bundesheerangehörige nicht die pädagogischen Fähigkeiten mitbringen. Andere meinen, her damit, wenn es den Lehrermangel behebt!“

AHS-Direktor und Gewerkschafter Markus Neuhold. Foto: Privat



Markus Neuhold, AHS-Direktor am Gymnasium Oberpullendorf, stellvertretender Vorsitzender AHS-Gewerkschaft: „An meinem Schulstandort ist die Stimmung sehr positiv. Mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und das Team mit Freude und Elan unterrichtet. Zudem bin ich auch der festen Überzeugung, dass ein „funktionierendes“ Miteinander im Bereich der Personalrekrutierung förderlich sein kann. Wir versuchen, die Herausforderungen gemeinsam zu lösen.“

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik. Fotos: BVZ, Privat Foto: Wolfgang Millendorfer

Regina Petrik, Grünen-Klubobfrau: „Die Organisation der Schulassistenz im Burgenland ist ein einziges Chaos. Eltern werden, wenn sie überhaupt jemanden Zuständigen erreichen, unwürdig und herablassend behandelt und Schulen in Entscheidungen zur schulischen Begleitung nicht mehr einbezogen. Eine Mutter hat mir gesagt, es sei schlimmer als es jemals war.“