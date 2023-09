Schule: Gut aufs Jahr vorbereitet?

„Jeder Dienstposten konnte mit einer Person besetzt werden - rein nach den Zahlen ist das korrekt“, sagt Christoph Windisch, Vorsitzender des Zentralausschusses in der Vertretung der Pflichtschullehrer im Burgenland.

Jedoch verfüge von den 169 neu angestellten Lehrkräften ein Fünftel über kein abgeschlossenes Lehramtsstudium. Neben den Studierenden versehen auch acht Quereinsteiger in burgenländischen Schulen Dienst.

„Vielleicht haben wir noch keine so enge Situation wie in Vorarlberg oder Wien“, sagt Christoph Windisch. „Aber zu sagen, wir haben kein Lehrerproblem, ist nur die halbe Wahrheit.“ In den Pflichtschulen sei man mit psychisch belasteten und verhaltensauffälligen Kindern konfrontiert, Selbst- und Fremdgefährdung sei ein Thema, für das man die Unterstützung von Sozialarbeitern bräuchte, von denen zu wenige bereitstehen. „Da spitzt sich vieles zu“, sagt der Lehrervertreter. Er befürchtet, dass Junge bald nicht mehr motivierbar sein könnten, den Beruf des Lehrers zu ergreifen.

Ob Volksschule, Mittelschule, Poly oder Gymnasium: zu tun gibt es im und für den Bildungsbetrieb genug. Foto: Shutterstock/h

Diese Gefahr können Bildungs-Landesrätin Daniela Winkler und Bildungsdirektor Heinz Zitz nicht erkennen: An der Pädagogischen Hochschule Burgenland bewarben sich zuletzt 200 Personen für einen Lehrgang mit 100 Ausbildungsplätzen, weshalb eine zusätzliche Klasse eröffnet wurde.

Manuel Sulyok, Vorsitzender der Gewerkschaft öffentlicher Dienst im Burgenland, warnt trotzdem: „Der Lehrermangel kommt unaufhaltsam auf uns zu.“ Zwar seien alle Dienststellen in den Schulen besetzt, der „Überhang“ sei aber nicht groß genug, um hohen Anforderungen der Individualisierung und Differenzierung begegnen zu können.

„Die Arbeit am Kind bleibt auf der Strecke“

„Die Direktoren verzweifeln an der Administration, die Arbeit am Kind bleibt auf der Strecke“, warnt Sulyok.

„Durch die stetige Zunahme der Schulbürokratie fehlt es an zeitlichen Ressourcen im Bereich der Pädagogik“, bestätigt Markus Neuhold, AHS-Direktor des Gymnasiums Oberpullendorf und stellvertretender Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft im Burgenland. Es brauche seitens der Schulleitungen viel Einsatz und Motivation, die Qualität dürfe nicht leiden.

Die berufliche Situation der Lehrenden beschreibt Markus Neuhold als „aktuell sehr belastend“. Es brauche administrative Entlastungen, Unterstützung durch Sozialarbeiter und Psychologen.

Den Einsatz von Studierenden im Unterricht bezeichnet der AHS-Direktor als „Notlösung“, zumal dieser Einstieg in den Beruf nicht optimal sei. „Ein berufliches Ankommen braucht Zeit, Qualität sollte vor Quantität stehen“, sagt der Schuldirektor.

Hidar Deib, AHS-Landesschulsprecher, besucht die 7. Klasse des Gymnasiums Mattersburg und beobachtete im vorigen Schuljahr, dass viele Schulstunden entfielen oder nicht fachsuppliert wurden. Manchmal befand sich gar keine Lehrperson in der Klasse. „Ich kann mir schon vorstellen, dass sich viele Schüler damit schwer tun, wenn sie Stunden verpassen und weniger Stoff vermittelt bekommen“, sagt Hidar Deib.

Brav mitarbeiten und lernen - auch in Supplierstunden. Eine frommer Wunsch oder Realität? Foto: Shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A

Über prekäre Zustände berichteten Eltern und Grüne in Bezug auf die Schulassistenz. Bei dieser herrsche, seit das Land Burgenland die Serviceeinrichtung vom Verein „Rettet das Kind“ in die Sozialen Dienste Burgenland geholt habe, „das pure Chaos“.

„Eltern von Kindern mit Behinderungen erhalten keine Auskunft, wie viele Stunden gefördert werden. Es gibt keine Transparenz, nach welchen Kriterien die Stunden gewährt werden, die Zuständigen sind wochenlang nicht erreichbar und die Leistungen wurden teils gewaltig gekürzt", fasst die grüne Klubobfrau Regina Petrik Gespräche mit Eltern zusammen.

Soziale Dienste: Nachbesserungen bei Einzelfällen möglich

„Unser Sohn hatte immer eine Begleitperson, die mit dem Schulbus mitfuhr, weil er laufend epileptische Anfälle hat“, berichtete eine Mutter gegenüber der BVZ. Jetzt sei dieses bislang im Rahmen der Schulassistenz angebotene Service „gestrichen worden“.

„Für uns ist das ganz schlimm“, berichtete die Mutter. Der einzige, der jetzt ihrem Sohn während der Fahrt helfen könne, sei der Bus-Chauffeur. „Das geht gar nicht“, so die Mutter.

Für Kinder mit körperlichen Defiziten und ihre Eltern stellt der Schulweg oft eine organisatorische und logistische Herausforderung dar. Foto: Shutterstock/Lopolo, Lopolo

Die BVZ bat die Sozialen Dienste um eine Stellungnahme zu diesem konkreten Fall wie auch zur Kritik der Grünen. Parameter seien angepasst und das System auf neue Beine gestellt worden, ließen die Sozialen Dienste wissen. „Falls individuell mehr Stunden notwendig sind, werfen wir natürlich nochmal einen genauen Blick auf die Situation und können gegebenenfalls reagieren.“ Dann sei auch eine Nachbesserung möglich.

Auf die fehlende Begleitung im Schülertransport wurde nicht eingangen.

300 Schulassistentinnen betreuen in diesem Schuljahr 537 betroffene Kinder und Jugendliche in Volksschulen, Mittelschulen, Polytechnischen Schulen und Allgemeinen Sonderschulen. 6.704 Stunden stehen dafür zur Verfügung, hieß es von den Sozialen Diensten.