Joseph Haydn Privathochschule: Willkommen im universitären Kreis

Dafür opfert man die liebgewonnene Abbreviation „Haydnkons“ opfert man gerne für das neue Kürzel „JHP“: Das Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt ist nun offiziell die Joseph Haydn Privathochschule. Semesterstart ist am 2. Oktober.

Bereits im März ist das Joseph Haydn Konservatorium als Privathoschule für Musik - die erste im Burgenland akkreditiert worden. Im Rahmen der Österreichischen Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK) wurde die neue Joseph Haydn Privathochschule nun feierlich in den elitären Kreis der Privathochschule aufgenommen.

So wird die Joseph Haydn Privatuniversität nach der Fertigstellung im Frühjahr 2024 aussehen. Foto: Landesimmobilien Burgenland

Unter den 19 Mitgliedern befinden sich renommierte Institute wie die Anton-Bruckner-Uni in Linz oder die Siegmund Freud-Privatuniversität in Wien. Mit 20.000 Studierenden in über 200 Studiengängen haben die Privatuniversitäten ihren „Marktanteil“ in den letzten 10 Jahren verdoppelt.

Das Duo Geschäftsführer Franz Steindl und prov. Rektor Gerhard Krammer freute sich dabei über die respektvolle Aufnahme in der ÖPUK. Für Geschäftsführer Franz Steindl „eine Anerkennung für die erbrachten Leistungen“ und ein Schritt zur weiteren Vernetzung und Internationalisierung: „Wir arbeiten mit 17 internationalen Institutionen zusammen und werden diesen Bereich in Zukunft weiter forcieren.“ Gerhard Krammer ergänzt: „Diese Vernetzung ist für die JHP sehr wichtig, um in diesem etablierten Forum zu lernen und dadurch für unsere Studierenden die besten Voraussetzungen zu schaffen.“

Derzeit wird die JHP auch baulich aufgewertet. Die Klassenräume des Bestandes sind seit September wieder benutzbar, die Räumlichkeiten des Neubaus sollen ab Februar 2024 bezugsfertig sein.