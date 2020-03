Ab kommenden Montag wird dem Bedarf entsprechend im Schienen-Personennahverkehr im Burgenland nur mehr ein eingeschränktes Angebot zur Verfügung stehen. Im Wesentlichen wird der Wochenendfahrplan zur Anwendung kommen – allerdings mit zusätzlichen Frühzügen auf den wichtigsten Linien.

„Angesichts der vorherrschenden Ausnahmesituation infolge des Coronavirus müssen auch im Bereich des Öffentlichen Verkehrs Maßnahmen gesetzt werden, eine Grundversorgung bleibt aber auf jeden Fall aufrecht. Mit mehr Zügen in der Früh gewährleisten wir zudem, dass unsere Pendlerinnen und Pendler auch weiterhin mit Öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit kommen, und das zeitgerecht“, betont Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner.



Folgende Fahrplanänderungen treten mit Montag 23. März im Schienen-Nahverkehr im Burgenland in Kraft:



Kittsee – Bruck/Leitha. – Wien

- Stundentakt 4-24 Uhr



Nickelsdorf – Bruck/Leitha

- Zweistundentakt 5 – 20 Uhr, morgens erste Verbindung um 5:44 Uhr ab Hegyeshalom, ab 6:44 Uhr im Zweistundentakt



Pannoniabahn (Wulkaprodersdorf - Neusiedl/See)

- Stundentakt 5 – 23 Uhr

- Zusätzlich verkehrt morgens der erste Zug 2602 um 04:20 Uhr ab Wulkaprodersdorf über Eisenstadt, Neusiedl nach Wien, ab 05:27 Uhr wird ab Eisenstadt stündlich nach Wien über Neusiedl bis 22 Uhr gefahren



Pottendorfer Linie

- Stundentakt REX Ebenfurth – Wien Hbf. – Kittsee

- S60 Stundentakt Wiener Neustadt – Ebenfurth – Wien Hbf. – Bruck/Leitha



Mattersburgerbahn

- Stundentakt Regionalzug 5-24 Uhr, erster Zug 7102 um 4:55 Uhr ab Loipersdbach-Schattendorf nach Wr. Neustadt, danach stündlich



Raaberbahn:

- Morgens zusätzlicher Zug nach Wien, erster Zug um 4.35 Uhr nach Wien

- Nachmittags Stundentakt ab 16 – 22 Uhr



Neusiedlerseebahn

- Zweistundentakt 4 -19 Uhr Richtung Wien, 7 – 22 Uhr Richtung Pamhagen

- Erster Zug um 4:20 Uhr, danach 5:20, 6:20, ab 7:20 Uhr alle zwei Stunden



Die Fahrplanänderungen werden in den nächsten Tag in den Online-Auskünften abrufbar sein.