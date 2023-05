Festakt beim Roten Kreuz Burgenland

Henry Dunant, der Gründer der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung wurde am 8. Mai 1828 in Genf geboren, 1863 wurde die Rettungsorganisation gegründet. Im Burgenland sind es 4 000 Menschen – 3 500 Freiwillige, 260 Hauptberufliche und jährlich rund 180 Zivildienstleistende und 60 Absolvent:innen des Freiwilligen Sozialjahres - die in vielen verschiedenen Leistungsbereichen für das Rote Kreuz tätig sind. Sie alle verbindet die Liebe zum und die Arbeit mit Menschen, die Hilfe und Unterstützung benötigen.

Am 8. Mai fand im Landesverband Burgenland ein Festakt anlässlich des Weltrotkreuztages sowie 160 Jahre Rotes Kreuz statt, dem zahlreichen Fest- und Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft, allen voran Landesrat Leonhard Schneemann in Vertretung des Landeshauptmannes, Landtagspräsidentin Verena Dunst, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Bürgermeister Thomas Steiner beiwohnten.

Präsidentin Friederike Pirringer führte anlässlich des 160-jährigen Jubiläums durch die Geschichte des Roten Kreuzes, betonte die Wichtigkeit der Grundsätze (Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, und Universalität) und lobte die großartige Arbeit von 4 000 Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern im Burgenland.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf betonte in ihren Grußworten die Rolle der Freiwilligkeit bei Einsätzen im In- und Ausland. Bürgermeister Thomas Steiner dankte der Präsidentin stellvertretend für alle Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Burgenland für die langjährige und wertgeschätzte Zusammenarbeit.

Nach den Festreden fanden Ehrungen durch Präsidentin Friederike Pirringer, Vizepräsident Werner Krischka, sowie Geschäftsleiterin Tanja König und Geschäftsleiter Thomas Wallner statt.

Folgende Personen wurden ausgezeichnet:

Alois Kögl (Feuerwehr): Verdienstmedaille Gold

Hans Szankovich (Feuerwehr): Verdienstmedaille Gold

Josef Bader (Feuerwehr): Henry Dunant Medaille Gold 1fach

Josef Andreas Kamper (Wirtschaft): Verdienstmedaille Silber

Christian Moder (eh. Burgenländische Gebietskrankenkasse): Verdienstmedaille Silber

Günter Reiter (eh. Burgenländische Gebietskrankenkasse): Verdienstmedaille Silber

Arnold Putz (Wirtschaft): Verdienstmedaille Silber

Christoph Edelhofer (Rotes Kreuz Burgenland): 20-jähriges Dienstjubiläum in Gold

Günter Kemper (Rotes Kreuz Burgenland): 20-jähriges Dienstjubiläum in Gold