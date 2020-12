Die von 10. bis 15. Dezember im Burgenland stattfindenden Corona-Massentests sind unter reger Beteiligung angelaufen. Bisher haben sich 18.625 Burgenländerinnen und Burgenländer an einer der 25 fixen Teststationen oder bei einem der beiden Testbusse einem freiwilligen und kostenlosen Antigen-Schnelltest unterzogen. Dabei fielen 18 Testergebnisse positiv aus, das sind 0,1 Prozent der bisher Getesteten. Seit dem Anmeldestart am 7. Dezember haben sich 51.024 Personen für die Corona-Massentests angemeldet.

Jene Personen, deren Antigen-Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigte, gelten als Verdachtsfall, und müssen sich zur Bestätigung ihres Testergebnisses einem PCR-Test unterziehen. Dazu wird sich die Gesundheitshotline 1450 bei ihnen melden, und sie erhalten einen Termin für einen PCR-Test bei einer der regulären Teststraßen des Roten Kreuzes. Auf jeden Fall müssen sich diese Personen bereits ab dem positiven Schnelltest-Ergebnis, das sie ein bis zwei Stunden nach dem Antigen-Schnelltest via SMS/E-Mail erhalten haben, für 10 Tage in Quarantäne begeben und erhalten von der Gesundheitsbehörde einen entsprechenden Quarantänebescheid. Nur wenn der nachfolgende PCR-Test negativ ist, ist die Quarantäne aufgehoben. Fällt der PCR-Test positiv aus, gilt die Quarantäne weiter.



Testmöglichkeit in insgesamt 34 Gemeinden

Die Möglichkeit zur Testung gibt es in insgesamt 34 Gemeinden: Neben 25 fixen Teststationen kommen 2 Testbusse an insgesamt 9 Stationen, die jeweils an einem Tag angefahren werden, zum Einsatz.

Die Anmeldung ist noch bis zum Ende der Testaktion, bis einschließlich 15. Dezember, möglich und erfolgt über das Internet auf der vom Bund bereitgestellten Internetseite www.oesterreich-testet.at. Dort ist es möglich, online auch Anmeldungen für andere Personen, etwa Familienmitglieder, durchzuführen. Um Massenansammlungen, Staus und Wartezeiten zu vermeiden, werden bei der Anmeldung Zeitfenster vergeben. Man kann sowohl ein bevorzugtes Zeitfenster als auch die Teststation, bei der man sich testen lassen möchte, auswählen.

Die Testaktion wird durchgeführt, um jetzt jene Menschen zu finden, die gerade mit dem Coronavirus infiziert sind, aber keine Symptome zeigen. Die Massentests machen es möglich, symptomfreie Infizierte rasch zu finden und damit die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen. Getestet werden können Burgenländerinnen und Burgenländer ab 6 Jahren, wobei Minderjährige von einem Elternteil begleitet werden müssen.