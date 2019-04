Mit 15 Jahren begann der Angeklagte damit, im Internet Kontakte zu männlichen Jugendlichen zu knüpfen. „Er ging immer nach dem gleichen Muster vor“, berichtete die Staatsanwältin. Der Angeklagte habe auf der Social Media Plattform Instagram zwei Profile angelegt, wobei er sich einer falschen Identität bediente.

Er gab sich als attraktives Mädchen aus und forderte seine minderjährigen Opfer dazu auf, ihm Nacktfotos zu schicken. Fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren kamen diesem Wunsch nach.

Doch dabei blieb es nicht. Die Opfer sollten dem Angeklagten auch Videos von perversen sexuellen Stimulationen schicken. Als Belohnung stellte der junge Mann in seiner Rolle als junge Frau Sex in Aussicht. Die Opfer im Alter von 14 bis 18 Jahren weigerten sich zunächst, die schmerzhaften sexuellen Praktiken durchzuführen.

Daraufhin drohte ihnen der Angeklagte im Chat, er werde die kompromittierenden Nacktfotos an öffentlichen Orten aufhängen, insbesondere nannte er Schulen, Bahnhöfe und Haltestellen. „Alle ergaben sich und schickten Videos“, berichtete die Staatsanwältin.

Treffen in Toiletten

Der Angeklagte ging aber noch weiter: Er setzte seine Opfer weiter unter Druck, bis diese in persönliche Treffen einwilligten. Vier der Jugendlichen trafen sich mit dem Angeklagten in öffentlichen Toiletten in Wien und Eisenstadt.

Bei diesen Treffen behauptete der heute 20-Jährige, er sei ein Freund jener hübschen Frau, mit denen die Jugendlichen vermeintlich im Chatverkehr standen. Er sei beauftragt, an den Jugendlichen die unangenehmen geschlechtlichen Handlungen vorzunehmen und sie dabei zu filmen. Im Gegenzug würde „seine Freundin“ mit den Burschen Sex haben. „Das letzte Opfer übermittelte zwar auch Nacktbilder, vertraute sich dann aber der Polizei an“, erläuterte die Staatsanwältin.

Bei einem mit dem letzten Opfer vereinbarten Treffen am Domplatz in Eisenstadt am 30. Juli 2018 war die Polizei dabei. Der Verdächtige wurde festgenommen und saß bis Mitte August in Untersuchungshaft.

Auf seinem Handy fand die Polizei 183 Fotos mit kinderpornografischen Inhalten sowie 20 Videos.

„Es ist ihm sehr unangenehm“, sagte Nikolaus Mitrovits, der Verteidiger des in Ausbildung stehenden jungen Mannes. Sein Mandant habe bereits Schadenersatzansprüche in der Höhe von insgesamt 3500 Euro geleistet. „Mehr Geld hat er nicht“, so der Anwalt. Zu den ihm vorgeworfenen Taten bekannte sich der Angeklagte reumütig schuldig.

Der Prozess wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Grenzen ausgelotet

In ihren Schlussworten wies die Staatsanwältin darauf hin, dass er der Angeklagte die Grenzen des Machbaren „bis zum Gehtnichtmehr ausgelotet“ habe. Sein Mandant sei im Gefängnis neben einem Mörder gesessen, berichtete abschließend Anwalt Nikolaus Mitrovits. „Das war ihm – glaube ich – für sein ganzes Leben eine Lehre.“ „Ich bereue es zutiefst“, erklärte der sichtlich geknickte Angeklagte vor der Urteilsberatung.

Er wurde zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt und erhielt die Weisung, sich einer Psychotherapie zu unterziehen. An eines der Opfer, für das insgesamt 10.000 Euro Schmerzensgeld gefordert worden waren, muss er zusätzlich zu den bereits bezahlten 500 Euro weitere 500 Euro übermitteln.

„Perfide Vorgangsweise“

„Es lag eine sehr perfide Vorgangsweise vor“, sagte Richterin Birgit Falb als Vorsitzende des Schöffensenats. Der Angeklagter sei mit großer krimineller Energie vorgegangen, es sei ihm um die Machtausübung über die Opfer und um das Spiel mit dem Schamgefühl und mit der Angst der Opfer gegangen. Auch sei der Schöffensenat der Meinung, dass der Angeklagte ein „großes psychisches Problem“ habe, weshalb Psychotherapie angeordnet wurde.

Der Angeklagte gab keine Erklärung ab, ebenso die Staatsanwältin. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.