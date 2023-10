Rotes Kreuz: Bundesweite Übung im Südburgenland

Mehr als 360 Mitarbeiter:innen des Roten Kreuzes aus ganz Österreich nehmen am 27. und 28. Oktober an 15 verschiedenen Szenarien im Rahmen der Bundesübung im Raum Güssing im Burgenland teil. Diese simulieren verschiedene realistische Gefahren- und Schadenslagen, unter anderem einen Schlepperunfall, eine Massenpanik in Folge eines Blitzschlages, einen Unfall auf einem Gewässer, einen Säureunfall, eine Flugzeugkollision und viele weitere.

Neben Rotkreuz-Einheiten aus allen österreichischen Bundesländern nehmen auch die Feuerwehr, Polizei, Wasserrettung, der Flughafen Punitz und die Asfinag an der Übung teil. Damit kann auch die wichtige Kooperation mit anderen Rettungsorganisationen und anderen wichtigen Partner:innen intensiv geübt werden. „Wir freuen uns sehr auf diese Bundesübung. Das ist etwas, dass es in dieser Größenordnung im Burgenland noch nie gegeben hat. Bei uns wie auch in allen anderen Landesorganisationen des Roten Kreuzes läuft derzeit eine intensive Vorbereitung, so dass einer erfolgreichen Übung nichts im Wege steht“, so Hans Peter Polzer, Landesrettungskommandant Burgenland.

Für die Übung werden noch StatistInnen gesucht. Anmeldung & Info dazu unter: https://www.roteskreuz.at/burgenland/bundesuebung2023