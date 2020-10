Ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See starb mit einer Coronavirusinfektion. Aktuell waren am Freitag 366 infizierte Personen gemeldet.

Im Bezirk Neusiedl am See gab es am Freitag mit 108 aktiven Fällen die meisten Infizierten. Die geringste Zahl wies mit zwölf der Bezirk Jennersdorf auf.

Insgesamt wurden bisher landesweit 1.477 Covid-19-Fälle bestätigt. Die Zahl der genesenen Personen beträgt im Burgenland 1.095. 16 Personen mit einer Coronavirusinfektion sind bisher gestorben. 31 Menschen werden im Spital betreut, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Behandlung.