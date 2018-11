Bereits seit Oktober sind vier zusätzliche Teams, bestehend jeweils aus zwei Sanitätern mit einem Einsatzfahrzeug, unterwegs. Das teilten Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) und Landerat Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag mit.

Die jährlichen Kosten, die sich pro Team auf rund 80.000 Euro belaufen, werden vom Land Burgenland und den Gemeinden getragen. Drei Teams werden unter der Woche beim Roten Kreuz in den Bezirken Eisenstadt, Oberpullendorf und Güssing eingesetzt, eines versieht beim Arbeitersamariterbund im Bezirk Neusiedl am See seinen Dienst.

"Die burgenländischen Rettungsdienste leisten hervorragende Arbeit, stoßen aber aufgrund der hohen Auslastung an ihre Grenzen", stellte Tschürtz fest. Es sei deshalb selbstverständlich, Lösungen anzubieten, damit die burgenländische Bevölkerung weiterhin qualitativ hochwertig versorgt werde.

"Mit den zusätzlichen Teams können wir die Rettungsorganisationen etwas entlasten", erläuterte Doskozil. Eine flächendeckende gesundheitliche Versorgung der Burgenländer sei sehr wichtig. "Wir möchten auch in Zukunft diesen Weg gehen und werden hier weiter investieren", sagte der Landesrat.