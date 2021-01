Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 11.059, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Freitag mit. 5.805 Personen wurden bereits gegen Covid-19 geimpft, 76.434 haben sich hierfür im Vormerksystem registriert. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 44 an Covid-19 Erkrankte behandelt, davon neun intensivmedizinisch.