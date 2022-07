Erfolgreiche Schwerpunktaktion gegen Schlepperkriminalität

Werbung

Auch Innenminister Gerhard Karner machte sich ein Bild vom Ablauf des Einsatzes und dem erfolgreichen Zusammenwirken der Einsatzkräfte. „Die enge polizeiliche Kooperation mit der ungarischen Polizei ist ein wichtiger Eckpfeiler im Kampf gegen die Schlepperei und gegen die illegale Migration. Die gemeinsamen Streifen auf ungarischem Staatsgebiet haben seit Jahresbeginn zur Festnahme von knapp 130 Schleppern und zur Anhaltung von mehr als 1500 Flüchtlingen geführt“, so Gerhard Karner.

Bis Ende Juni 2022 wurden österreichweit mehr als 270 Schlepper festgenommen, im Vergleichszeitraum belief sich die Zahl der Schlepperfestnahmen auf 206.

„Die Schwerpunkteinsätze gemeinsam mit der ungarischen Polizei werden konsequent fortgeführt. Darüber hinaus werden ab Ende Juli 50 österreichische Polizistinnen und Polizisten an der ungarisch- serbischen Grenze unterstützen“, informierte Innenminister Gerhard Karner.

An dieser Schwerpunktaktion nahmen insgesamt 870 Einsatzkräfte teil, die in drei Ebenen und über das gesamte Burgenland und den angrenzenden Komitaten Györ-Moson-Sopron und Vas eingesetzt waren.

Dass sich dieses Erfolgsmodell bewährt hat, belegt eindrücklich die Bilanz dieses Einsatzes: Mit vereinten Kräften gelang es, insgesamt sieben Schlepper in Gewahrsam zu nehmen – zwei in Österreich und fünf in Ungarn.

Schon eine halbe Stunde nach Beginn der Schwerpunktaktion wurde in Janossomorja ein ukrainischer Schlepper mit vier Migrant:innen angehalten, um 02.20 Uhr ging am Grenzübergang Nickelsdorf ein Schlepper ins Netz - in einem Bus wurde versucht, zwei Migrant:innen illegal über die Grenze zu bringen. Kaum 10 Minuten später griff die ungarische Polizei einen polnischen Schlepper mit 13 Migrant:innen auf.

Gegen 03.15 Uhr gelang der ungarischen Polizei mit Unterstützung durch österreichische Polizisten die Festnahme von zwei mazedonischen Schleppern in Fertöszentmiklos. Knapp vor 04.00 Uhr war wieder die österreichische Polizei in Nickelsdorf erfolgreich – ein rumänischer Schlepper mit acht Migrant:innen . Den erfolgreichen Abschluss der Schlepperfestnahmen setzten die ungarischen Polizisten um 03.55 Uhr in Mosonszolnok – ein Schlepper wurde festgenommen.