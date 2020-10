Aktuell gelten 741 Personen als infiziert. Bisher wurden 2.067 Fälle bestätigt, die Anzahl der Genesenen wird mit 1.306 beziffert.

2.124 Menschen, um 105 mehr als am Mittwoch, befinden sich im Burgenland in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 34 an Covid-19 erkrankte Patienten werden im Spital behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Behandlung.