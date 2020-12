Lediglich acht Antigen-Schnelltests waren positiv, berichtete der Koordinationsstab Coronavirus. Das sind 0,09 Prozent der durchgeführten Tests.

Seit dem Anmeldestart am vergangenen Montag hätten sich 47.768 Burgenländer für die freiwilligen Massentests angemeldet. Die Anmeldung sei aber weiter bis zum Ende der Testaktion am kommenden Dienstag möglich, so der Koordinationsstab. Jene acht Personen, die bisher ein positives Ergebnis erhalten haben, gelten nun als Verdachtsfall und erhalten telefonisch einen Termin für einen PCR-Test bei einer der regulären Teststraßen des Roten Kreuzes.