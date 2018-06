Der Anwalt des Zweitangeklagten verwies auf die Kooperationsbereitschaft des 31-Jährigen bei der Aufdeckung der Tätigkeiten der Bande. Der Bulgare, der die Schleppungen organisiert haben soll, habe dabei auch sich selbst belastende Aussagen gemacht, sagte Miklos Magony.

Sein Mandant sei ein Mittäter gewesen, verantwortlich für die Anwerbung von Chauffeuren in Bulgarien, deren Unterbringung und Entlohnung in Ungarn, für die Festlegung von Schlepperrouten und die Begleitung von -fahrten. Der Verteidiger ersuchte das Gericht um eine zeitlich begrenzte Gefängnisstrafe. Die Anklagebehörde hatte auch für den Bulgaren lebenslange Haft gefordert. Der Anwalt des Drittangeklagten - dieser soll den tödlichen Transport als Vorläufer begleitet haben - ist erst morgen, Dienstag, am Wort.

Der Lenker des Todes-Lkw, dem ebenfalls lebenslang droht, habe "die Tragödie nicht gewollt", betonte Zoltan Sklenar, Verteidiger des Chauffeurs. Der 27-jährige Bulgare habe nur auf Befehl seiner Bosse gehandelt, trotz Schreie und Klopfen aus dem Laderaum nicht anzuhalten. Die Begleiter des Transportes hätten seinen Mandanten beruhigt, dass die Migranten sicher genug Luft hätten, da sie die Gummidichtung der Tür entfernt und Löcher in das Dach gebohrt hätten.

Der Chauffeur würde die Tragödie aufs Tiefste bedauern, was sein Weinkrampf vor Gericht beweise, sagte Sklenar. Er ersuchte für seinen Mandanten einen Freispruch von der Mordanklage und um ein angemessenes mittleres Strafmaß für Schlepperei. Dieses beträgt im Falle der qualifizierten Schlepperei neun Jahre Haft.

Dann kam Ivett Hölter, die Verteidigerin des Fünftangeklagten, der die Fahrzeuge für die Schlepperbande beschafft haben soll, an die Reihe. Dass ihr Mandant Fahrzeuge für die Organisation beschafft hat, hieße noch nicht, "dass er als Mitglied dazugehörte". Die Verteidigerin plädierte auf einen Freispruch - oder falls sich doch eine Teilnahme an der Schleppertätigkeit erweise, für eine milde Strafe.