Ukraine: Polizei Burgenland richtet Hotline für Datenerfassung ein

Auch jene, die bereits vor dem 12. März in Österreich Schutz suchten, können ihre Daten unter der Telefonnummer 059133/101016 nacherfassen lassen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Aufgrund der Vertriebenenverordnung werden von ukrainischen Vertriebenen an den burgenländischen Grenzübertrittsstellen Daten aufgenommen, damit sie in Folge über das Bundesamt für Fremden- und Asylwesen einen Ausweis bekommen. Um einen rascheren Ablauf zu ermöglichen, wurde nun die Hotline eingerichtet. Sie ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr besetzt.