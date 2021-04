„Radeln macht Freude, ist gut für unser Klima, fördert die Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit, verbessert Kondition und Koordination und reduziert das Verkehrschaos vor der Schule. Daher ist es wichtig, dass Schulen bei dieser Aktion mitmachen.", so Verkehrs- und Sportlandesrat Heinrich Dorner. Gerade jetzt, würden sich Kinder und Jugendliche zu wenig bewegen, da auch viele Sportangebote wegfallen bzw. derzeit nicht möglich ist. Daher sei es umso wichtiger sich anderweitig zu bewegen - und da sei Radfahren eine sehr gute Möglichkeit, so Dorner.

Im Rahmen der Eis-Challenge können aktive SchülerInnen „Eis für die Klasse“ gewinnen. Dieser Preis wird unter allen SchülerInnen verlost, die bis zum 31. Mai dieses Jahres 50 km absolviert haben. Österreichweit gewinnt am Ende der Aktion jene Schule mit dem höchsten prozentuellen Anteil aktiv teilnehmender SchülerInnen.



„Es freut mich, dass die Initiative ‚Burgenland radelt‘ nun auf ‚Burgenland radelt zur Schule‘ erweitert wurde und den Schülerinnen und Schülern damit ein zusätzlicher Anreiz geboten wird, tägliche Wege mit dem Rad zurückzulegen. Voraussetzung dafür ist natürlich das Ablegen der Fahrradprüfung.", so Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Damit seien die Jungen auf die Teilnahme im Verkehr gut vorbereitet. Auch sie weist darauf hin, dass das Pandemie-Jahr die Möglichkeiten für Sport und Bewegung stark reduziert hat. Umso wichtiger ist es nun, wieder auf Touren zu kommen, so Winkler.