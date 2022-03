Ukraine-Hilfe: Das Burgenland hält zusammen!

„Einerseits werden derzeit alle Vorkehrungen getroffen, um Flüchtlinge aus der Ukraine versorgen und unterbringen zu können, andererseits rufen wir auch zur Spende von Hilfsgütern für Betroffene vor Ort auf“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die Hilfsgüter können bei einer vorerst einmaligen Sammelaktion bei den teilnehmenden Feuerwehren abgegeben werden.

Ab sofort ist auch die Hotline 02682 65933 1380 eingerichtet, unter der sich alle Burgenländer melden können, die Quartiere zur Verfügung stellen wollen. Für Anfragen steht die E-Mailadresse burgenland-hilft@bgld.gv.at zur Verfügung.

Weiterführende Informationen unter www.burgenland.at/burgenland-hilft.

„Wir wollen möglichst vielen unschuldig in Not geratenen Menschen helfen und ein Zeichen gelebter Solidarität setzen. Das Burgenland bekennt sich damit zu einer großen Tradition der Hilfsbereitschaft, die die Bevölkerung auch bei anderen großen internationalen Krisen in den letzten Jahrzehnten bewiesen hat“, betont Doskozil.

Gesammelt werden dringend benötigte Sachgüter. Es wird ersucht darauf zu achten, ausschließlich tatsächlich benötigte Hilfsgüter zu den Sammelstellen zu bringen –gereinigte Schlafsäcke, gereinigte Decken, Konserven, unverderbliche Lebensmittel, Hygieneartikel, Binden für Frauen, Windeln und Verbandszeug.

Gesammelt wird am Samstag, 5. März von 10 bis 12 Uhr. Die Hilfsgüter können bei den teilnehmenden örtlichen Feuerwehren abgegeben werden. Die Liste mit den teilnehmenden Feuerwehren wird sobald wie möglich auf www.burgenland.at/burgenland-hilft veröffentlicht.

Aufgerufen wird vom Land alternativ auch dazu, sich bei finanziellen Spendensammlungen wie der Caritas oder Nachbar in Not zu beteiligen.

Spendenkonto der Caritas Burgenland:

BIC: GIBAATWWXXX

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Kennwort: Ukraine Soforthilfe

NACHBAR IN NOT: Hilfe für die Ukraine

IBAN: AT21 2011 1400 4004 4003

BIC: GIBAATWWXXX

„Wir danken allen, die einen Beitrag zur humanitären Hilfe leisten und sich bei dieser Aktion organisatorisch oder durch Spenden beteiligen!