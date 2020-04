Im Burgenland sind derzeit (Stand: Montag, 18.00 Uhr) 77 Menschen an Covid-19 erkrankt. 236 sind bisher wieder genesen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Montag unter Berufung auf Angaben des Gesundheitsministeriums mit. Auch ein weiterer Todesfall ist zu beklagen: Ein 71-jähriger, an Covid-19 erkrankter Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See ist im Krankenhaus Hietzing in Wien gestorben.

Insgesamt wurden bisher 321 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 345 Menschen stehen im Burgenland unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Acht werden im Krankenhaus Oberpullendorf behandelt, davon zwei auf der Intensivstation.

Zwei weitere positiv getestete Personen werden im Krankenhaus Oberwart behandelt, eine im KH Eisenstadt. In der Covid-19-Station Bad Tatzmannsdorf wird ebenfalls eine Person betreut. Insgesamt befinden sich damit zwölf Personen in den burgenländischen Spitälern bzw. einer Covid-19-Station, davon sind zwei in intensivmedizinischer Behandlung.

Die positiven Fälle nach Bezirken:

· Neusiedl: 56

· Eisenstadt-Umgebung: 24

· Eisenstadt: 16

· Rust: 0

· Mattersburg: 46

· Oberpullendorf: 21

· Oberwart: 125

· Güssing: 24

· Jennersdorf: 9