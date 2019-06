Über einen Suchtmittelhandel in einem Zelt am Gelände des Nova Rock erstatteten zwei Festivalbesucher am Freitag, den 14. Juni 2019 auf der Polizeiinspektion „Nova Rock“ die Anzeige.

Dabei wurde ein 26-jähriger ungarischer Mann und seine 20-jährige mongolische Freundin auf frischer Tat beim Handel mit verbotenen Substanzen betreten. In einer Buchtasche konnten von den Polizisten 66 Stück Ecstasy-Tabletten sowie 20,6 Gramm Speed (verkaufsfertig abgepackt zu 1-Gramm-Portionen aufgefunden und schließlich sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung des „Verkaufslokales“ des Pärchens wurden Barmittel in mittlerem dreistelligem Eurobereich aufgefunden, welches offensichtlich aus dem Verkauf von Drogen stammen.

Die beiden Dealer sind geständig, insgesamt 85 Stück Ecstasy-Tabletten und 20 Gramm Speed bereits aus Ungarn nach Österreich geschmuggelt zu haben, um die Drogen am Nova Rock zu veräußern. Am Nova Rock selbst haben sie laut eigenen Angaben Suchtmittel im Straßenverkaufswert von rund 860,-- Euro veräußert.

Die sichergestellten Suchmittel sowie das aus dem Drogenverkauf stammende Bargeld wurden beschlagnahmt, das Dealer-Pärchen wurde der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf freiem Fuß angezeigt.