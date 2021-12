Corona: Impf- und Testzentren im Burgenland über Feiertage geöffnet

Getestet wird durchgängig, von 24. bis 26. Dezember, zu Silvester und am Neujahrstag jedoch mit verkürzten Öffnungszeiten von 7.00 bis 12.00 Uhr. Impfungen werden am 23., 29. und 30. Dezember verabreicht, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

Von 12.00 bis 13.00 Uhr wird nach Anmeldung geimpft, danach bis 16.00 Uhr ohne. Am 28. Dezember und am 4. Jänner sind außerdem Kinderimpftage geplant, für die eine Anmeldung unter impfen.lsz-b.at erforderlich ist. An diesen Tagen sind die sechs burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) von 14.00 bis 20.00 Uhr für Fünf- bis Elfjährige und deren Eltern geöffnet.