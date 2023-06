Starkregen: Freud und Leid so eng beieinander

Des einen Freud, des anderen Leid: Die Starkregenereignisse im Burgenland bringen zwar ein Ende der Trockenheit und verlängern die Saison am Neusiedler See wohl um Wochen oder gar Monate - unzählige Einsätze der Feuerwehr, überschwemmte Keller und geflutete Felder freuen die Betroffenen dagegen eher weniger.

Vor allem für den Tourismus sind der verregnete Mai und die jüngsten Unwetter Segen und Fluch gleichzeitig: Am Neusiedler See freut man sich, dass der Wasserpegel wieder spür-, sicht- und messbar über jenem von 2022 liegt. Wäre es beim Stand von April geblieben, wären die Häfen wohl noch schlechter ausgelastet, spätestens im Hochsommer wären auch wieder die unbeliebten „Gatschlacken“-Bilder kursiert, die der heimische Tourismus fürchtet.

Aber nicht nur die Menschen am Neusiedler See freuen sich über den Niederschlag: Auch den Lacken im Seewinkel hat der Regen gut getan, etwa ist der Zicksee wieder etwas gefüllt und keine „Mars-Landschaft“ mehr. Auch Tiere und Pflanzen hatten das Wasser dringend nötig.

Langfristig also positiv, kurzfristig aber eher negativ. Denn die Tagesgäste bleiben angesichts des Regenwetters und der nicht gerade sonnigen Prognosen lieber in den Ballungszentren, Gastronomie und Tourismus klagen daher auch teilweise über schlechtere Buchungslage als in den Vorjahren - hinzu kommt das Wiedererstarken der Auslands- und Fernreisen.

Man kann es nicht allen rechtmachen - das gilt ganz besonders beim Wetter.