Besonders zur Weihnachtszeit notwendig: Rauchwarnmelder retten Leben

Vor wenigen Tagen gab es einen Hausbrand im Nordburgenland, die Bewohnerin konnte flüchten, weil der Rauchmelder rechtzeitig Alarm schlug.

„Die Weihnachtszeit wird durch Kerzenlicht erst richtig stimmungsvoll. Doch niedergebrannte Kerzen können schnell zur Katastrophe führen. Ich appelliere daher an die Burgenländerinnen und Burgenländer einen Rauchmelder in jedem Haushalt zu montieren“, warnt Andreas Wirth, Innungsmeister der burgenländischen Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker und erklärt abschließend: „Ein Rauchmelder kostet wenige Euro, ist in wenigen Minuten installiert und schlägt Alarm, sobald sich in einem Raum Rauch bildet.“

Rauchmelder sind im burgenländischen Handel erhältlich.